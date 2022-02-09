Коронавирус серьезно ударяет по сердцу и сосудам, меняет факторы свертываемости крови, а потому повышает вероятность последующей ампутации конечностей из-за тромбоза. Об этом заявил доктор медицинских наук, заведующий отделением сосудистой хирургии НМИЦ хирургии имени А. В. Вишневского Минздрава России Андрей Чупин. В интервью "РИА Новости" он отметил, что чаще всего после ковида страдают артерии конечностей - рук и ног.

По словам доктора, после перенесенного ковида может критически ухудшиться кровоснабжение конечностей, и именно этот фактор может привести к вынужденной ампутации ради спасения жизни человека.

По его словам, за время пандемии было зафиксировано немало таких случаев. Тромбоз может возникнуть как на пике коронавируса, так и через несколько месяцев после болезни. Чем тяжелее болеет человек, тем выше риски тромбоза в будущем.