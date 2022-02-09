В Балаково Саратовской области водитель городского автобуса намеренно прищемил дверями голову ребенку, который не смог оплатить проезд. Об этом сообщает Sutynews со ссылкой на мать девочки.

Все случилось накануне днем. Школьница возвращалась с занятий и села в автобус, но не смогла рассчитаться с кондуктором, так как забыла дома деньги. Ребенок принял решение покинуть салон автобуса, водитель остановился и намеренно прищемил школьнице голову дверями, а потом матерно выругался в ее адрес.

"Чтобы она не успела выйти. И провез ее дальше по маршруту", — рассказала мать пострадавшего ребенка.

Родители сами разыскали водителя, но и их мужчина обматерил и послал по известному адресу. После чего последовала беседа с руководством наглеца. В администрации района заявили, что водителя от работы отстранили.

"Сейчас он отстранен от работы. Его уволят. Такие водители не достойны возить людей!" — написал глава района Сергей Грачев в своем Instagram.