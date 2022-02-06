В Татарстане собака набросилась на трехлетнего мальчика

В Татарстане в селе Новотроицкое Тукаевского района собака укусила в лицо трехлетнего мальчика. О том, что теперь ребенку нужна хирургическая и психологическая помощь, рассказал отец покусанного собакой ребенка Руслан Шакиров газете «Шәһри Чаллы».

По словам мужчины, днем он вместе с мальчиком, старшей дочерью и соседом чистил снег возле ворот. Мальчик играл в стороне от взрослых, когда на него напала собака. Отец быстро спохватился, подбежал в сыну, тот был весь в крови.

Они поехали в БСМП Набережных Челнов, но их там не приняли, так как это не детская больницы, зашили рану мальчику в КДМЦ, сейчас ребенок в удовлетворительном состоянии.

«Был ошейник, значит, кто-то ее выпустил. Почему? Этот человек за свою халатность должен ответить сполна. Потому что собаки же могут напасть на любого. К тому же, говорят, что сейчас у них „брачный период“», — говорит Руслан.

Также мужчину возмутило, что очень много в районе бродячих псов, которых отлавливают, как говорят главы района. Однако, успехов, как заметил Руслан, пока не наблюдается.