Пожарная машина, которая приехала на вызов, застряла в снегу в одном из дворов Казани

Вчера, 5 февраля в одном из дворов Казани пожарная машина, приехавшая на вызов, застряла в снежных завалах. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По словам автора поста, пожарные вытаскивали свою машину более пяти минут. Помимо того, что пользователь обратил внимание на данную проблему, он также искренне поблагодарил пожарных за быструю помощь. В комментариях к видео люди говорят, что так машины застревают по всему городу.

Однако, многих жителей удивило больше, почему КАМАЗы у пожарных не полноприводные, без вездеходной резины, ведь от их оперативности зависит жизни людей.

Ранее сообщалось, что в казанском поселке скорая помощь застряла в снежной каше, когда ехала на вызов.