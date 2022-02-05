Жители поселка Северного в Авиастроительном районе Казани зафиксировали, как машина скорой помощи увязла в огромном сугробе. Кадры сразу появились в социальных сетях. Местные жители отметили, что за всю зиму в Авиастроительном районе проехал один трактор.

"Вот, скорая не может доехать до людей, потому что дороги совсем не чистятся. <...> Они стоят и не могут сдвинуться, и их дернуть тоже никто не может, потому что здесь не проехать", - сетуют очевидцы.

В комментариях казанцы отметили, что ситуация характерна не только для Авиастроительного района. Техника в основном чистит центральную часть города, а все, что не относится к центру, по всей видимости, второстепенно.