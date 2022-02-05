В Набережных Челнах ушел из жизни знаменитый российский архитектор Наиль Шагиев. Ему было 69 лет. В последнее время он был руководителем ООО ПК "Энергогражданпроект". Шагиев известен как человек, который в 70-х годах прошлого столетия приложил свою талантливую руку к созданию облика Владивостока, Уссурийска и Находки, а также многих других городов.

Наиль Шагиев родился в 1952 году в селе Асеево Азнакаевского муниципального района Татарстана. В 1974 году окончил Казанский инженерно-строительный институт по специальности "Архитектура".

После работы в Приморье Шагиев вернулся в Набережные Челны и сделал многое для создания облика современного Татарстана. О причинах смерти архитектора не сообщается.