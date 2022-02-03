В Казани в ближайшие двое суток придет циклон с Северной Атлантики, сообщил метеоролог Юрий Переведенцев на пресс-конференции в ИА "Татар-информ". Он принесет с собой примерно треть месячной нормы осадков, так что казанцам нужно быть стойкими:

"Очередной циклон принесет осадки. В ближайшие два дня на Казань обрушится третья часть месячной нормы осадков", – сообщил профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

По словам Переведенцева, только в пятницу, 4 февраля, количество осадков будет выше 10 мм, и к выходным казанские сугробы подрастут до 68 см.