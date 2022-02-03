Telegram-каналы распространили кадры, на которых нетрезвый мужчина в форме сотрудника УФСИН представляется замначальника регионального оперативного отдела ИК-7, майором внутренней службы из Башкирии. Он на камеру обещает изнасиловать своих сослуживцев. При этом он особо подчеркивает, что на Следком и спецслужбы ему совершенно наплевать.

Gulagu.net узнали башкирского "героя", отметив, что майор имел доступ к гостайне, документам с грифом "секретно" и лично причастен к сотне операций против заключенных.

В пресс-службе УФСИН по Башкирии мужчину тоже узнали, отметив, что такого работника не видели с января:

"В связи с распространением в сети интернет видеозаписи с участием сотрудника исправительной колонии № 7 Мелеуза Республики Башкортостан сообщаем, что данный сотрудник уволен по собственному желанию и не является сотрудником уголовно-исполнительной системы Республики Башкортостан с 27 января 2022 года", — проинформировали в УФСИН РФ по РБ.