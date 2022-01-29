Президент Татарстана прокомментировал возможность перехода школ на дистант

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня на совещании заявил, что школы будут работать в обычном режиме и их перевод на дистант в республике не планируется.

«Может быть, самое максимальное - это класс на какой-то период, на неделю, вывести или передислоцировать. Школа должна работать, потому что опыт дистанта ничего хорошего не дал», - цитирует его слова пресс-служба.

Минниханов отметил, что заболеваемость новым штаммом коронавируса “омикрон” стремительно растет не только среди взрослых, но и среди детей. В связи с этим он подчеркнул, что нужно обязательно проводить термометрию на входе.

Минниханов также призвал родителей следить за тем, чтобы дети не посещали общественные места.