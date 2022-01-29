Президент Татарстана попросил оперативно реагировать на сообщения о нападении бездомных собак

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня на республиканском совещании в Доме Правительства РТ затронул тему агрессивного поведения бездомных собак и на мерах, которые нужно принять для решения этого вопроса.

«Мы часто говорим о том, что неправильно обращаются с бездомными собаками, но посмотрите, что случилось с людьми, с детьми, которые подверглись нападению собак. Даже если вы взрослый человек, как поведете себя даже не при нападении, а просто при приближении пяти-шести бездомных собак? А что делать женщине, что делать ребенку? Это же кошмар», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Он посетовал, что многие такие случаи «до прессы не доходят», и обратил внимание, что ответственные за безопасность людей должностные лица «должны об этом говорить». Он вспомнил о том, как 22 января стая собак загрызла 7-летнюю девочку в Забайкальском крае и как 58-летний мужчина в Астраханской области 26 января погиб от нападения бездомных собак.

По словам Минниханова, за 2021 год с помощью системы «Инцидент менеджмент» в соцсетях было выявлено 1447 жалоб граждан на агрессивное поведение бездомных собак — на 42% больше, чем в 2020-м. И это только те случаи, которые получили огласку.

Президент Татарстана также напомнил о нападениях бездомных собак на людей, случившихся на территории республики в 2021 году. Такие инциденты произошли в поселке Осиново Зеленодольского района в апреле, в районе озера Лебяжьего, на железнодорожном вокзале Набережных Челнов в мае, а также в Агрызском, Высокогорском, Тукаевском районах.

«Такие же факты с агрессивным поведением бездомных собак имеют место и в этом году. С 1 января текущего года в СМИ попало 66 негативных материалов. На этой неделе 27 января проблемный вопрос по регулированию численности безнадзорных животных обсуждался на заседании президиума Совета муниципальных образований РТ. Поставлена соответствующая задача», — пояснил руководитель республики.

Президент Татарстана поручил руководителям муниципалитетов реализовывать государственные полномочия в вопросе обращения с животными в полном объеме. Необходимо оперативно реагировать на все сообщения и сигналы об агрессивном поведении бездомных собак в общественных местах, добавил он.

Ожидается принятие изменений в федеральном законодательстве по этому вопросу, отметил Президент Татарстана..

“По этому вопросу обратился Забайкальский край, и этот вопрос также поддерживает Следственный комитет. Эту инициативу нам необходимо поддержать через Госсовет РТ и дать поручение представителям республики в Госдуме России и в Совете Федерации», — сказал Минниханов.