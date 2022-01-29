В Казани приостановлено использование кранов на стройке на улице Козина

В Приволжском управлении Ростехнадзора продлили до трех месяцев запрет на работу башенных кранов ООО «УСТ» при строительстве ЖК на улице Козина в Казани. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

В ходе проверки были выявлены нарушения требований промышленной безопасности при строительстве объекта. Так, в частности, при эксплуатации башенных кранов не выполнялись мероприятия по предупреждению падения грузов со строящихся зданий и при перемещении грузов кранами, не настраивались системы координатной защиты для ограничения перемещения грузов. В проемах первых этажей не было ограждений сигнальными лентами, выходы строящихся зданий не были оснащены оборудованы защитными козырьками.

При этом ранее ООО «УСТ» уже привлекали к административной ответственности за подобные нарушения, но компания продолжила эксплуатировать подъемных сооружений.