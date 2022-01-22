Актер Арнольд Шварценеггер попал в ДТП в Лос-Анджелесе. По данным TMZ, все случилось накануне вечером в 17:00 21 января (в 04:00 22 января по мск). Актер сидел за рулем внедорожника Yukon и на высокой скорости врезался в легковой автомобиль Toyota Prius, которым управляла женщина.

Автоледи получила серьезную травму головы, ее доставили в больницу. Арни снова подтвердил свой "железный" статус, поскольку не пострадал в аварии совсем, хотя в его автомобиле сработали все подушки безопасности.

В полиции называют виновником ДТП Шварценеггера. По их данным, он повернул на красный сигнал светофора.