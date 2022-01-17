В Татарстане по итогам ушедшего года в полтора раза выросло число острых отравлений алкоголем.

В республике зарегистрировано 695 случаев алкогольных отравлений, в 2020 году было 456. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Татарстану.

Большая часть - 90% - отравлений приходится на татарстанцев в возрасте старше 18 лет, среди подростков было зафиксировано 40 случаев. Среди детей до 14 лет - 29 случаев.

Чаще отравлялись алкоголем мужчины - 81,4%.

На 5,2% выросла смертность от употребления алкоголя. В прошлом году по этой причине умели 238 человек.