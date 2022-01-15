Президент Татарстана призвал усилить контроль за использованием земельных участков

Президент Татарстана Рустам Минниханов на коллегии Управления Росреестра по РТ поднял вопрос о ненадлежащем использовании земель сельскохозяйственного назначения и призвал усилить контроль за ними.

«Это же земля! Этот вопрос надо на контроль взять. Там полный бардак! То в садовые участки превращают… Весь пригород уже хотят продать и обеспечить себе светлое будущее. Что только не делают! Если оформленные земли не используются, значит, надо принимать самые жесткие меры», – сказал Президент РТ.

Руководитель Управления Росреестра по РТ Азат Зяббаров сообщил,что планируется вести активный мониторинг данной категории земель с использованием спутникового оборудования и беспилотников.

Он отметил, что сейчас ситуация с надзором органами местного самоуправления за земельными участками оставляет желать лучшего. На данный момент в девяти районах республики муниципальный земельный контроль фактически отсутствует. Речь идет об Актанышском, Атнинском, Кукморском, Мамадышском, Мензелинском, Муслюмовском, Рыбно-Слободском, Сармановском и Черемшанском районах.

«Это при том, что по материалам муниципального земельного контроля к ответственности привлечены почти 900 нарушителей. Объем взысканных штрафов превысил 4 млн рублей», – заметил Зяббаров.

Также президент РТ дал указ по вопросам развития обеспечения транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры в пригородах.