Власти Казани не желают называть сумму, которая была затрачена на новогоднюю иллюминацию в столице Татарстана и на главную елку, установленную у центра семьи "Казан".

"Стоимость оформления, наверное, будет некорректно называть",— сказал начальник управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов на брифинге в Кабмине РТ.

Так чиновник ответил на вопрос "КоммерсантЪ" о том, каковы затраты города на новогодний декор.

"Что касается елки новогодней казанской – она устанавливается не первый год. Поэтому цена самой конструкции одна, цена самой установки — вторая",— отметил господин Абзалов, опять же не называя конкретных цифр.

Ранее мы сообщали, что муниципальные парковки Казани с 10 января начали работать по новому графику.