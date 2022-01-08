В Татарстане мужчину подозревают в жестокой расправе над собственной матерью

В Татарстане 38-летнего мужчину подозревают в жестоком убийстве собственной матери и последующем расчленении ее тела. Как сообщает "Чистополь-информ", трагический случай произошел 6-го января в 520-квартирном доме, расположенном по улице Академика Королёва в Чистополе. Есть информация, что 38-летний татарстанец жестоко убил свою мать, а затем расчленил труп и разбросал части тела в лесу, чтобы скрыть следы преступления.

Сейчас идет следствие. По словам знакомых убийцы и его жертвы, и мать, и сын злоупотребляли алкоголем, хотя раньше это была благополучная семья.

«Последние 7 лет, как умер его отец, они жили с матерью вместе. Он - мой друг со школьной скамьи, как переехали в этот район. Я не верю, что это сделал именно он. В последнее время с ними жила его сожительница, дурная на всю голову. По его словам она не раз бросалась с ножом на него», - написал в местном паблике во «ВКонтакте» Данил Я.