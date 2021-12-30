Прогноз от знаменитого астролога Павла Глобы обещает нескольким знакам невероятное везение в январе 2022 года.

Овен

Овнов ждет большой спектр возможностей в первый месяц 2022 года. Принимать решения нужно быстро, чтобы не упустить редкий шанс на сказочное везение.

Глоба рекомендует в первую очередь доверять разуму и логике, а не голосу сердца. Разум подскажет, как правильно использовать выпавший шанс.

Телец

По прогнозу Павла Глобы, в январе начальство обязательно отметить заслуги и успехи Тельца. Их ждет повышение или поощрение финансами. Глоба советует использовать шанс, чтобы укрепить свои карьерные планы и амбиции, а премию потратить на подарки для родных и близких. На авантюры Тельцам в январе лучше не соглашаться.

Рак

Начало года обещает быть особенно удачным, но не следует пускать все на самотек и расслабляться. Ракам потребует позитивная подзарядка - нужны светлые и добрые эмоции, только на таком фоне Рак получит шансы на невероятное везение.