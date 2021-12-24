В Ростовской области по статье о незаконном изготовлении взрывчатых веществ осудили мужчину, который собирал игрушечное оружие из бумаги и дымовые бомбы. Ему дали 3,5 года условно и оштрафовали на 110 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Житель региона изготавливал в домашних условиях дымовые бомбы, которые ради собственного удовольствия взрывал потом в лесу. А видеозаписи своих экспериментов он публиковал в интернете.

К тому же народный умелец детально показывал, как собрать автомат из картона, чтобы он стрелял бумажными пулями.

Именно эти видео и заинтересовали силовиков. Они считают, что мужчина намеревался собрать взрывное устройство.