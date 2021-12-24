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Фото:iohotnik.ru

Мужчину отправили под суд за создание бумажного автомата и дымовых бомб

24.12.2021, 08:50 240 prokazan.ru
В Ростовской области по статье о незаконном изготовлении взрывчатых веществ осудили мужчину, который собирал игрушечное оружие из бумаги и дымовые бомбы. Ему дали 3,5 года условно и оштрафовали на 110 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
 
Житель региона изготавливал в домашних условиях дымовые бомбы, которые ради собственного удовольствия взрывал потом в лесу. А видеозаписи своих экспериментов он публиковал в интернете.
 
К тому же народный умелец детально показывал, как собрать автомат из картона, чтобы он стрелял бумажными пулями.
 
Именно эти видео и заинтересовали силовиков. Они считают, что мужчина намеревался собрать взрывное устройство. 
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Бабушка сама приняла роды и убила новорожденную внучку, напоив ребенка уксусной кислотой
00:01, 17.12.2021
Голикова заявила, что в России выявлено уже 25 случаев омикрона
20:00, 16.12.2021
Пьяный судья угрожал полицейским после ДТП с Porsche
19:00, 16.12.2021
Полиция поймала в городском парке спортивного тренера по айкидо, который обнажался перед детьми
14:17, 16.12.2021
Воспитатель в садике полгода била детей и закрывала их в туалете
14:05, 16.12.2021
Поклонник казанского стрелка потребовал освободить Галявиева и пригрозил взорвать метро
13:18, 16.12.2021
Помогал муж: женщина родила сыновей-близнецов прямо на парковке у торгового центра
11:57, 16.12.2021
11-летняя школьница провалилась в яму с кипятком
10:41, 16.12.2021
Муж кассирши, укравшей 23 миллиона в коробке, играл на ставках
10:29, 16.12.2021
В России разработали закон о ежегодной новогодней выплате для части населения: кому повезет?
09:23, 16.12.2021
В Питере - пить, в Казани - тем более: синоптики рассказали, какой будет новогодняя ночь
01:00, 16.12.2021
Таксист, зарезавший своего пассажира, пояснил, что просто хотел быстрее попасть домой
00:01, 16.12.2021
Женщина умерла от коронавируса, пока ее лечили Арбидолом
15:30, 15.12.2021
Дочь заподозрили в том, что она сама сделала эвтаназию пожилой матери
15:12, 15.12.2021
Кассирша, которая вынесла из банка 23 миллиона в коробке, рассказала, что ее шантажировали
15:02, 15.12.2021
Вам помогут: воры в законе призвали не унижать жертв пыток в колониях России
14:32, 15.12.2021
Закон, который лишил Татарстан собственного президента, дойдет до Путина
10:10, 15.12.2021
Владимир Путин выступил против QR-кодов на транспорте в канун Нового года
01:00, 15.12.2021
Мужчина впал в кому на похоронах родственника и внезапно умер
19:00, 14.12.2021
Центр Гамалеи модифицировал Спутник V под штамм омикрон
15:23, 14.12.2021
Госдума приняла закон о региональной власти, оставив Минниханова без статуса президента
14:34, 14.12.2021
В МВД пояснили, как полиция намерена вскрывать автомобили без владельца
14:19, 14.12.2021
Роспотребнадзор: 11 из 16 заразившихся омикроном россиян были привиты от коронавируса
11:37, 14.12.2021
Мужчины похитили девушку после отказа выходить замуж за 15-летнего и избили ее семью
11:25, 14.12.2021
Кассирша банка, которая вынесла в коробке 23 миллиона, сама сдалась полиции
09:16, 14.12.2021
Истекавшую кровью женщину отказались госпитализировать из-за отсутствия у нее ПЦР-теста
07:00, 14.12.2021
Мужчина получил большой срок за зверское убийство коллеги кувалдой за непристойное предложение
05:00, 14.12.2021
Бывает и так: мужчина сначала помог упавшей 53-летней женщине, а потом ее изнасиловал
01:00, 14.12.2021
Шестилетний ребенок умер из-за неверного наркоза в кабинете зубного врача
12:49, 13.12.2021
Голикова: переболевшим коронавирусом неофициально теперь тоже можно получить сертификаты
11:47, 13.12.2021
Голодного студента задержала полиция за убийство бездомной собаки на мясо
10:24, 13.12.2021
Студент-второкурсник устроил акт самосожжения в лесу
10:12, 13.12.2021
В женском монастыре сработало взрывное устройство, есть пострадавшие
09:14, 13.12.2021
Помолитесь: сын звезды Ликвидации Максима Дрозда получил в драке перелом черепа и контузию мозга
08:55, 13.12.2021
Две школьницы до смерти забили взрослого мужчину дверью за 10 тысяч рублей
08:37, 13.12.2021
Госдума передумала вводить QR-коды на транспорте в стране, проект закона снимают с повестки
13:56, 10.12.2021
Подросток погиб, пытаясь разогреть машину родителей
13:20, 10.12.2021
Тело пропавшего подполковника Росгвардии обнаружили без рук и головы
12:27, 10.12.2021
Не дожил до суда: обвиняемого в нападении на восьмилетнюю девочку убили в СИЗО
08:50, 10.12.2021
Стало известно, когда начнется и как будет проводиться вакцинация подростков от коронавируса
08:37, 10.12.2021
У Минниханова нет шансов: Госдума во 2-м чтении приняла закон, который лишит его статуса президента
08:22, 10.12.2021
Российский президент Владимир Путин высказался о QR-кодах
07:00, 10.12.2021
Друг актера Алексея Панина до смерти забил экс-замминистра энергетики России Леонида Тропко
00:01, 10.12.2021
Пока хозяева искали потерянного пса, его убили и продали на мясо в кафе
20:00, 09.12.2021
Сотрудников полиции осудили за получение взятки лапшой Роллтон
19:00, 09.12.2021
Подросток с девушкой уединились в автомобиле: мальчик скончался
13:40, 09.12.2021
Мать ради хайпа в ТикТоке напоила восьмимесячного грудничка алкоголем
13:28, 09.12.2021
Ожоги 90%: пожилая женщина совершила акт самосожжения возле больницы
10:27, 09.12.2021
Первые данные следствия: стрелок в МФЦ Рязанский стрелял в поверивших в коронавирус
09:09, 09.12.2021
Кассирша вынесла из банка 23 миллиона в коробке - женщину ищут
09:01, 09.12.2021
У начальника ГИБДД - хозяина золотых унитазов - нашли еще 21 объект недвижимости
07:00, 09.12.2021
Бравая пенсионерка проводила обряд очищения и спалила целый рынок, нанеся ущерб на 52 миллиона
05:00, 09.12.2021
Трое друзей расчленили товарища лобзиком и спрятали его голову в холодильник
01:00, 09.12.2021
Верховный суд разрешил штрафовать за отсутствие маски, основываясь на записях видеокамер
19:00, 08.12.2021
Вспомнить все: пожилая дама убила 91-летнего мужа за совершенные им в молодости измены
12:51, 08.12.2021
В России предлагают сделать пятницу выходным для мусульман
10:48, 08.12.2021
Глава Следкома РФ Бастрыкин возмутился числом оправдательных приговоров в Татарстане
10:29, 08.12.2021
Пьяный водитель вылетел в кювет и сбежал, бросив в машине мертвую жену
09:38, 08.12.2021
Можно будет почти все: Госдума расширяет полномочия полиции
08:27, 08.12.2021
Гнида, прививайся от ковида: россиян обидела странная реклама вакцинации от оперштаба
07:00, 08.12.2021
Бодибилдер одним ударом кулака убил развозчика воды
05:00, 08.12.2021
Мужчина с молотком и саморезами пытался прибить к брусчатке у Кремля собственные гениталии
00:01, 08.12.2021
Навальный в колонии выбрал для себя профессию швеи
14:10, 05.12.2021
Пожилая пациентка пожаловалась на издевательства санитарок в больнице
12:24, 05.12.2021
Найден труп 14-летней школьницы, которая накануне поссорилась с парнем
14:30, 04.12.2021
Женщина, пропавшая 4 года назад, найдена мертвой
11:38, 04.12.2021
Школьник умер после драки с одноклассником
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Главный пристав региона вломился к беременной подчиненной со спецназом
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Полиция арестовала депутата за изнасилование 14-летней девочки
11:59, 20.11.2021
Бывшего министра образования приговорили к 5 годам колонии за педофилию
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Труп новорожденного в полиэтиленовых пакетах нашли в шкафу в квартире, его мать в тяжелом состоянии
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ФСБ задержала студента, который угрожал расстрелять однокурсников и педагогов
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Маленький ребенок получил пулевое ранение, находясь в больнице
12:37, 20.10.2021
11-летний житель Татарстана просто упал во дворе, но лишился ноги и теперь рискует лишиться жизни
12:39, 14.10.2021
Путин не решил, будет ли баллотироваться на пост президента в 2024 году
18:34, 13.10.2021
Названы причины COVID-19, при которых людям нужно вызвать «скорую»
17:58, 13.10.2021
В одной из московских школ произошла стрельба
03:34, 13.10.2021
Путин назвал главной проблемой России низкие зарплаты
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В Чебоксарах женщина ударила ножом в шею водителя автобуса
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Лидеров финансовой пирамиды Finiko этапировали из Казани в Москву
12:02, 12.10.2021
Вирусолог предложил ввести ежемесячный штраф за отказ от вакцинации от COVID-19
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Дворники нашли завернутые в ковер человеческие кости
12:25, 16.09.2021
КАМАЗ заявил о повышении окладов работникам с октября
11:50, 16.09.2021
Росатом планирует построить в Набережных Челнах мусорный завод за 400 млн рублей
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Мужчина задушил 8-месячную дочь своей сожительницы
09:48, 11.09.2021
Следователь сумел обмануть всех и сбежать с полученной взяткой в 3 миллиона рублей
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Хотела большой и чистой любви: молодую девушку жестоко изнасиловали после первого свидания
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Российский диетолог рассказала, какая еда вызывает раннее старение
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Опубликованы кадры из шалаша, в котором изнасиловали и убили двух десятилетних школьниц
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Шойгу заявил о намерении построить в Сибири новые города и перенести туда столицу
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В Казани их много: где прячутся старинные клады в столице Татарстана
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Подросток-байкер сбил семью с двумя детьми
12:23, 28.08.2021
Ребенок выпил бензин-растворитель и умер
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Мужчина с ножом напал на работницу сауны и отобрал смехотворную сумму
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Мужчину убили из-за 5 миллионов и спрятали тело в матрасе
15:26, 07.08.2021
После массовой драки полиция задержала около 10 человек
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Детского врача-психиатра подозревают в изнасиловании 16-летней пациентки
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Президент России поручил начать выплаты на школьников со 2 августа
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За границу в пандемию: что нужно знать туристу?
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Городские легенды: аномальные места в Казани, где легко можно встретить призраков
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Изрезанные тела матери и сына обнаружили в квартире
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Задел кондиционер и умер: правоохранители разбираются в смерти 9-летнего мальчика
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Новые методы: жестокого убийцу удалось найти по фото в соцсетях через 10 лет после преступления
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Школьники пытались покончить с собой в детском летнем лагере
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Избежал тюрьмы? Какое будущее может ждать казанского стрелка после признания его невменяемым
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В Омской области сына-суицидника подозревают в расправе над матерью-инвалидом
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Сталин, бесы и слепцы: 9 задокументированных чудес, сотворенных Казанской иконой Божией матери
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Вирусологи назвали новые симптомы у болеющих коронавирусом
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Тело пропавшей молодой женщины нашли залитым в бетон в овраге
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В Саранске полиция и медики оставили труп в луже на несколько часов из-за ливня
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Искали ее больше месяца: полиция задержала девушку, которая подожгла на улице незнакомца
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Сиротами остались трое детей: участкового с 15-летним стажем убили и сожгли
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Мужчина развратил 13-летнюю школьницу во время купания в речке
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Пациент жестоко избил доктора в больнице за просьбу надеть маску
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Мужчина насмерть сбил своего годовалого ребенка
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Возбуждено дело после избиения победительницы шоу Пацанки
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Тушу неизвестного зверя вынесло на берег - ученые не знают, кто это такой
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В России появились мошенники, предлагающие бонусы за прививки от ковида
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Сын явился на работу к отцу и поджег его, мужчина умер
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Многодетный отец семерых детей истязал своих отпрысков и теперь ответит за это
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Пострадали 15 детей: мужчину будут судить по 27 эпизодам педофилии и создания детского порно
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Убийственный аромат: двое рабочих погибли при очистке свинофермы
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Мужчина поднял ребенка над головой и швырнул об землю
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10-летнего мальчика насмерть засыпало песком
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Мужчина убил знакомого и вывез его тело на тележке на пустырь
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3 года и штраф в полмиллиона: Путин подписал закон, ужесточающий наказание за повторную пьяную езду
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Пятилетняя девочка запуталась в веревке на самодельных качелях и погибла
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16-летняя девочка во время ссоры зарезала 14-летнего школьника
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Все прошел, а это не осилил: коронавирус убил старейшего российского вора в законе
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Событие, изменившее жизнь страны: прошел месяц со дня кровавого расстрела в школе Казани
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Убьют: медики Зеленодольской ЦРБ заявили, что начальство кошмарит их так, что они боятся жить
12:17, 05.06.2021
Он жив: гражданская жена пропавшего рыбака-казанца ищет его сама и подозревает криминал
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Приходите завтра: жители Казани жалуются на мебельщиков, которые их цинично обманывают
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Детский кешбэк: как жителям Татарстана отправить детей на отдых вдвое дешевле - инструкция
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Вы че творите?: житель Казани требует наказать банк за передачу его личных данных непонятно кому
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Он хотел подражать: мать обвиняемого в терроризме первоклашки из Казани рассказала, как было дело
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Думаю, меня хотели убить: полиция отказалась расследовать дело избитой жительницы Казани
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Нужно достать боль: психологи рассказали, как дети и родители переживают стрельбу в школе Казани
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Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
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Когда вместо звонка раздаются выстрелы: стрельба в российских школах, или чему нас учит история
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В Казани бывших гаишников вышвыривают на улицу из служебного жилья как отработанный мусор
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Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
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Меньше миллиона не брали: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
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Не виновен: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
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Никогда себе не прощу: глава поселка в Татарстане застрелил женщину вместо лисы, но избежал тюрьмы
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Звериные перфомансы: как подравшиеся слоны в цирке Казани раскололи общество и поссорили звезд
07:00, 24.03.2021
Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
Хлеб делили, думал, братья: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
Роли четко распределены: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
Деньги отмывают, а щенки умирают: зоозащитники в Казани требуют закрыть Зооцентр
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
Это уже надломленные люди: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
Дети просились с ним: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
14:10, 19.02.2021
Если это и памятник, то хрущевской эпохе: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
20:45, 11.12.2019
«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью