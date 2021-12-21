Сотрудники полиции нашли тайник, в котором хранились 2 миллиона 180 тысяч рублей из 23-х миллионов, похищенных в коробке кассиршей банка в Ачинске.

Об этом сообщает МВД Медиа.

"Следователями и сотрудниками полиции из оборудованного в гараже тайника изъято 2 млн рублей. Также в ходе обысков по месту жительства подозреваемых и их родственников обнаружено более 180 тыс. рублей", — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее сообщалось о пропаже кассирши банка, которая вынесла с работы коробку с 23 миллионами. Позднее она сама сдалась полиции. Сообщалось, что ее муж играет на ставках, сама же женщина сообщила, что ее шантажировали и все деньги она передала шантажистам, которых описать не может.

Впоследствии полиция задержала и супруга кассирши из Ачинска по делу о хищении более 20 млн рублей.

Теперь главным остается вопрос: где еще 21 миллион?