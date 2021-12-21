Арбитражный суд Республики Татарстан признал банкротом действующего депутата Госсовета РТ и руководителя ООО "Реставратор" Рустема Хасанова. Иск на 24,1 млн рублей был подан "Ак Барс Банком".

Требования банка суд счел обоснованными, в отношении депутата ввели процедуру реструктуризации долгов.

Также суд обязал парламентария предоставить финансовому управляющему по его требованию любые сведения о составе и месте нахождения своего имущества и другие имеющие отношение к делу сведения в течение 15 дней с даты получения требования об этом, отмечает "Бизнес Онлайн".

Компания Хасанова проводила работы на важных исторических объектах Казани, занималась восстановлением дома Михляева, укреплением опоры Петропавловского собора и т.д.

Хасанов известен и своим фондом "День добрых дел", который помогает нуждающимся семьям, детям, инвалидам, а также занимается поддержкой спорта.