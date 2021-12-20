Российский политолог Евгений Сатановский резко высказался по поводу происшествия в Татарстане: в селе Актаныше неизвестные спилили крест на могли православного. Сатановский уверен, что это - дело рук радикальных исламистов.

Своим мнением политолог поделился в своем телеграм-канале. Он обратил внимание, что местные власти в Татарстане, как и местная полиция не отреагировали на спиливание креста должным образом. А потому Сатановский предположил, что местные власти то ли совсем не в состоянии обуздать радикалов, либо внутренне им сочувствуют, а может, "и "приберегают" их на будущее".

До прошлой недели в России было 2 президента, напомнил политолог: Путин и Минниханов. Теперь остался один, и это - не Минниханов. Татарстан же всеми силами противостоял принятию федерального закона о власти, который запрещает главам регионов называться "президентами". И спиленный крест в Татарстане - симптом, который может говорить о скором распаде страны: Татарстан уйдет из состава РФ, и его тут же, считает Сатановский, признают Турция и западные страны как независимое государство.

"Если про это сейчас не говорить, делая вид, что ничего особого не произошло, лишь бы о сложившейся ситуации все побыстрее забыли, значит, так и будет она изнутри подгорать, пока не взорвется — там или в другом месте, все равно", — убежден Сатановский.

По мнению политолога, власти должны обратить пристальное внимание на ситуацию с кладбищенским крестом в Актаныше, а также на другие подобные истории, которые имеют место не только в Татарстане. Он напомнил, что это не только право руководства страны, но и его обязанность.