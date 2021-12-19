Преподавательский состав Казанского федерального университета (КФУ) получит по 45 тысяч рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале вуза.

Как сообщается, распоряжение об этом уже подписал ректор Ильшат Гафуров. Таким образом, руководство университета решило поддержать преподавателей в преддверии праздников на фоне инфляционных процессов.

«Хочу подчеркнуть, что на размер суммы никак не повлияют такие факторы, как стаж работы, звание, наличие ученой степени, является ли он старшим преподавателем на кафедре или ассистентом – все получат выплаты абсолютно в одинаковом размере», - заявил ректор университета.

В течение учебного года преподаватели КФУ уже получали единовременные выплаты по 15 000 и по 20 000 рублей.