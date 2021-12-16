Пьяный судья Центрального районного суда города Симферополя учинил аварию с Porsche в Ялте. После того, как на место приехал наряд ДПС, мужчина начал угрожать полицейским.

Судья не справился с управлением и влетел в припаркованный Porsche Cayenne. В результате столкновения никто не пострадал. Инспекторам нетрезвый водитель сразу заявил, что трудится от судьей и показал документы. Видя, что инспекторы не впечатлились и продолжают оформлять протокол, судья отказался от медосвидетельствования, начал угрожать и хватать инспекторов за форму.

Судья кричал, еле стоя на ногах, что его не имеют права останавливать и заставлять подписывать протокол. Аварию оформили. Известно, что судья отстранен от занимаемой должности руководством суда.