Громкий скандал разгорелся в Красноярске, где вскрылись воспитательные методы одной из сотрудниц детского сада № 315. Воспитательница полгода лупила детей и закрывала их надолго в туалете, сообщили в управлении Следкома по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным ТАСС, сотрудникам правоохранительных органов попала на глаза видеозапись, на которой родители рассказывали, как жестоко в их садике обращаются с воспитанниками.

Провели проверку и установили, что воспитательница измывалась над малышами в период с июля по декабрь 2021 года. Возбудили уголовное дело.