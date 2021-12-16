Синоптики спрогнозировали погоду в новогоднюю ночь в России, и оказалось, что пить придется не только жителям Питера, где ожидается мороз до минус 13 градусов. В Москве бой курантов пройдет под 16-градусный мороз.

По данным Гисметео, в Казани температура воздуха может опуститься в новогоднюю ночь до минус 19 градусов, в Нижнем Новгороде - до минус 17.

Оттепель придет в новогоднюю ночь в Калининград, и ясным будет первый день 2022 года во Владивостоке.

Самый теплый Новый год, традиционно, в Сочи: в новогоднюю ночь там плюс 4, а днем будет выше 10 градусов тепла.