В Татарстане под Набережными Челнами произошло массовое смертельное ДТП. В аварии с участием пяти автомобилей один человек погиб и пятеро получили травмы, сообщает МВД по РТ.

"Водитель автомобиля Kia Rio, 29-летний житель автограда, двигаясь со стороны Заинска в направлении Набережных Челнов... выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем Scania в составе полуприцепа", — приводит РИА "Новости" заявление правоохранителей.

После столкновения грузовик оказался на встречке и там совершил столкновения с автомобилями Volkswagen и Mitsubishi Outlander. Последний оказался в кювете, а грузовик остановился поперек дороги и с ним столкнулся "ВАЗ-2105".

Водитель Mitsubishi Outlander скончался на месте от тяжелым травм, несовместимых с жизнью, другие пять человек госпитализированы с различными травмами.