Сразу два режиссера из Республики Татарстана стали лауреатами фестиваля "Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры". Итоги важного для культурной жизни страны события были оглашены в Москве.

Всего награду в размере миллиона рублей каждый получили три молодых режиссера: Айдар Заббаров за спектакль "Я не вернусь" в театре им. Камала, уроженец Набережных Челнов Никита Кобелев за спектакль "Новаторы" в театре им. Маяковского и Андрей Калинин за спектакль "Товарищ Кисляков" в Александринском театре.

Фестиваль является по-своему уникальным: в его жюри входят только маститые режиссеры. Каждый из победителей в качестве приза получил статуэтку Арлекина и грант в размере 1 млн рублей на новую постановку.