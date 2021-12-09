Сегодня, 9 декабря, в Новосибирске суд вынес приговор двум полицейским за взятки. Один из них попался на том, что получил от местного торговца взятку в видел 84 пачек быстрорастворимой лапши "Роллтон".

На скамье подсудимых оказался он сам и его заместитель. Полицейские, как доказало следствие, обещали торговцу сообщать о предстоящих рейдах и проверках, но только при условии, что торговец будет платить им от 26 до 50 тысяч рублей в месяц за информирование.

Какое-то время предприниматель платил, полицейские получили от него в целом 304 тысячи рублей. Но попались стражи порядка не на наличности, а на лапше быстрого приготовления.

Другой предприниматель торговал алкоголем без лицензии, и, чтобы не было протокола, полицейские взяли у него 84 пачки лапши быстрого приготовления «Роллтон», 24 банки гречки, 24 бутылки водки, 12 бутылок вина, 5 пачек бумаги.

Суд приговорил обоих к 7 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года. Кроме того, бывшие полицейские обязаны выплатить штраф в 5-кратном размере взятки.