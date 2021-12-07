В Советском районе Казани в одной из квартир женщина подвергала страшным издевательствам свою годовалую дочку. Об этом сообщили телеграм-каналы. В нетрезвом виде мать швыряла голую малышку на пол и пинала ее, в отместку отцу девочки, снимая все это на видео.

"Извини. Папа думает, что ты подопытный кролик, можно над тобой издеваться! Да? Можно тебя пинать, как маму! Можно? Ничего с тобой не случится! Можно над тобой издеваться! Я пока схожу, металл пособираю <...>, пока люди подыхают! Да пусть подыхают! Это же моя жена и дочка!", - говорит женщина, записывая издевательства на видео.

История быстро стала известна правоохранителям, прокуратура проводит проверку, девочку из семьи уже забрали.