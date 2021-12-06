Комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству не оценил и не поддержал поправку Госсовета Татарстана о возможности называть президентом главу субъекта РФ.

«Мы понимаем, какой резонанс вызвала эта тема, но норма возникла еще в 2010 году, и основная часть субъектов эту норму выполняет»,— цитирует главы комитета Павла Крашенинникова "Интерфакс". По словам Крашенинникова, в уставе региона может быть установлено, как будет называться его руководитель, и называть его можно как угодно, за исключением использования слова "президент".

На заседании комитета одобрили законопроект о публичной власти ко второму чтению. 9 ноября Дума одобрила проект в первом чтении, против голосовали 66 парламентариев, включая шестерых депутатов-единороссов от Татарстана.

Депутаты из Татарстана направили 18 поправок, чтобы сохранить Минниханову должность президента.