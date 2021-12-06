В Татарстане парализованный инвалид Владимир Мищенко волею судьбы оказался в подъезде вместе со своим немногочисленным имуществом. Несколько суток он с женой жил прямо на лестничной клетке, их кормили соседи.

Мужчина перенес инсульт, после которого у него парализована половина тела. У мужчины нет документов. Известно, что с женой их выгнали из съемной квартиры.

Семья не могла попасть в реабилитационные центры - не было прививки и QR-кодов. Власти Нижнекамского района, где все и случилось, подключились к этой истории после того, как она облетела социальные сети. Инвалида временно госпитализировали.

После диагностики его направят в специальный пансионат в Набережных Челнах. Также будет решаться ситуация с восстановлением потерянных документов, пишет АиФ Казань.