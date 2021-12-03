В Казани продлили ограничение движения на перекрестке с круговым движением у Деревни Универсиады по Оренбургскому тракту, об этом сообщила мэрия столицы Татарстана.

Движение приостановлено из-за необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ на сетях ливневой канализации на кольце у Деревни Универсиады. Сообщается, что ограничение движения будет действовать до 15 декабря 2021 года.

Движение ограничили у здания № 95 по Оренбургскому тракту, у студенческой поликлиники. Недоступна часть кольца: по направлению из центра Казани можно проехать только по направлению к аэропорту.