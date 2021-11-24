Наверх

Новости Казани и РТ

08:14, сегодня
Готовившего нападение на школу в Казани подростка отправили на психиатрическую экспертизу
15:14, сегодня
Тошнило и болел живот: Трехлетняя девочка умерла после отказа родителей от госпитализации
15:08, сегодня
Клиенты Tele2 будут первыми покупателями на распродаже «Черная пятница»
13:15, 19.11.2021
Вот на какую покупку жилья могут рассчитывать казанцы за 23 тыс. рублей в месяц
15:02, сегодня
В Абхазии расстреляли маршрутку с пассажирами
14:30, сегодня
Рискнул и занялся любимым делом: Интервью с диджеем Ак Барса и основателем школы диджеев в Казани
15:59, 30.06.2021
Скидка за призрака. Как в России продают и сдают «нехорошие» квартиры
14:04, сегодня
Банк ЗЕНИТ обновил продуктовую линейку по электронным банковским гарантиям
13:49, сегодня
Транспортная война из-за QR-кодов в Казани: почему пассажиры и кондукторы провоцируют друг друга?
15:28, 17.11.2021
5 товаров из ВкусВилла, ﻿которые я ни на что не променяю - ﻿топ от казанского шеф-повара
13:29, сегодня
Бюст Ленина, б/у трусы и даже пустые бутылки: Что казанцы пытаются продать через интернет
13:29, сегодня
В Татарстане ожидается суровая погода, которая может нанести вред жителям республики
09:00, 16.11.2021
Полный перечень долгов, которые казанцы смогут и не смогут списать при банкротстве
13:14, сегодня
Стабилизируется: оперштаб назвал последние данные по ситуации с ковидом в Татарстане на 24 ноября
13:00, сегодня
Жительница Казани пыталась избежать аварии, но влетела в забор, а тот свалился на ребенка
09:32, 09.11.2021
«Готовь сани летом», даже если они на четырёх колёсах: всё о переходе на зимний сезон
12:37, сегодня
В Казани на камеру попал директор цирка, который выбивал двери в поисках своей пассии
11:49, сегодня
В Марий Эл поймали мертвецки пьяного молодого водителя из Татарстана с критической дозой алкоголя
14:57, 01.11.2021
Закулисье: как воспитанницы казанской балетной школы готовят номер к новогоднему шоу
11:29, сегодня
В Казани возбуждено уголовное дело после гибели 7-летнего мальчика под колесами КАМАЗА
11:21, сегодня
Мать-одиночка умерла после того, как у нее отняли детей из-за доноса соседей
16:50, 13.09.2021
Ожидание и реальность: о каких подарках мы мечтали, и что нам дарили на самом деле
11:06, сегодня
В Татарстане хирург смог удалить пациенту шестой палец
10:49, сегодня
У погибшего от COVID-19 актера Валерия Гаркалина не выработались антитела после вакцинации
16:53, 21.09.2021
Кому доверить автомобиль в Казани: гид по автосервисам города
10:38, сегодня
Уборку дорог в Казани будут контролировать с применением видеокамер
10:33, сегодня
Xiaomi против Samsung: составили подборку самых популярных смартфонов в Татарстане
11:37, 20.09.2021
Тест: ответьте на 7 вопросов и узнаете, чего вам не хватает этой осенью
10:24, сегодня
В Сети появилось видео момента, как КАМАЗ сбивает 7-летнего ребенка в Казани
10:11, сегодня
Росздравнадзор предупредили о скором дефиците лекарств: в числе проблемных регионов - Татарстан
16:26, 29.10.2021
Проект Преображение - стильный образ и новая жизнь после развода для мамы двоих детей
09:59, сегодня
В Челнах оштрафовали два клуба, которые работали по ночам
09:57, сегодня
Социальные приюты обратились к властям Татарстана с просьбой привить бомжей от коронавируса
09:17, 29.06.2021
Вот что поможет казанцам чувствовать себя активно в осенний период
09:34, сегодня
В Казани КАМАЗ-водовозка насмерть сбил 7-летнего ребенка, который шел в школу
09:23, сегодня
Самозанятые смогут использовать маткапитал для первого взноса по ипотеке в ВТБ
10:30, 16.06.2021
Попробуйте эти завтраки и узнаете, как изменится ваше настроение
09:23, сегодня
Сваренный заживо труп мужчины обнаружили в квартире в жилом доме
09:10, сегодня
билайн.аналитика: молодежь в Казани стала дольше говорить по телефону и чаще сидеть в интернете
14:57, 01.11.2021
Устарело - база - тренд: вот какие рекомендации девушкам дал казанский стилист
09:07, сегодня
Инвесторы в шоколаде: клиенты группы «Открытие» заработали более 13% годовых
09:01, сегодня
Полицейский перевернулся на авто, которое занесло на дороге в Татарстане
17:55, 31.08.2021
Теперь казанские девушки привлекают еще больше мужского внимания - вот в чем их секрет
08:35, сегодня
Очень не хотел прививаться: мужчина специально заразился коронавирусом на вечеринке и нечаянно умер
08:24, сегодня
В правительстве РФ обсудили возможность давать QR-коды переболевшим неофициально
17:51, 09.11.2021
Корпоратив, за который не стыдно: как казанцы будут отмечать праздники
08:04, сегодня
Главврачи ковидных больниц позвали антиваксеров на экскурсии в реанимации и морги
07:00, сегодня
Минздрав РТ рассказал о сбоях при блокировке льготных карт пенсионеров старше 60 лет
08:59, 29.06.2021
Теперь вы сможете уехать из России: нужно только подготовиться
06:30, сегодня
Отрицательный ПЦР-тест не показатель: Вирусолог назвал главный признак выздоровления от коронавируса
06:00, сегодня
Все рванет и полетит в никуда: астролог назвала год краха для России и россиян
10:25, сегодня
3 способа экономии денег с помощью Системы быстрых платежей
05:30, сегодня
Лучше не становится: Ольга Бузова попала в больницу и сделала важное заявление
05:00, сегодня
Глава Следкома Бастрыкин призвал отменить ЕГЭ и вернуть советское образование
14:54, 23.07.2021
Домашние животные все чаще болеют: советы, которые помогут предотвратить опасность
01:00, сегодня
Житель Татарстана не был принят на работу, обиделся и потребовал почти 2 трлн рублей компенсациии
00:01, сегодня
В Татарстане директор супермаркета похитила более полумиллиона и все вложила в инвестиции
07:48, 07.06.2021
Вот что делают казанские невесты, чтобы выйти замуж в 2021 году
20:00, 23.11.2021
Двух парней в Татарстане будут судить за убийство и циничное ограбление таксиста
19:42, 23.11.2021
К проверке QR-кодов в транспорте Челнов присоединились полицейские
15:31, 19.11.2021
ОБИ в Казани открылся на новом месте
19:00, 23.11.2021
Пенсионер воткнул жене в голову нож с лезвием в 25 сантиметров, с ним она и пришла в больницу
17:20, 23.11.2021
Житель Челнов потребовал 900 миллиардов рублей за то, что его не взяли на работу
11:45, 07.06.2021
Неожиданные последствия самых обычных болей: что поможет казанцам избежать проблем со здоровьем
17:01, 23.11.2021
Школьник-наркокурьер намеренно сбил полицейского автомобилем
15:54, 23.11.2021
В Казани за день не пустили в транспорт почти 3000 человек из-за QR-кодов
17:58, 31.08.2021
Бары, рестораны и караоке Казани: гид по самым необычным и интересным заведениям города
15:38, 23.11.2021
В разгар коронавируса на Татарстан обрушился птичий грипп: чем он опасен для человека
15:14, 23.11.2021
В Кремле ответили на вопрос, продлят ли новогодние каникулы из-за коронавируса
17:31, 23.09.2021
Попробуйте это хотя бы раз: что казанцам нужно успеть сделать этой осенью
15:13, 23.11.2021
hh.ru: Татарстанцы рассказали, сколько готовы платить за «коммуналку» и еду
15:00, 23.11.2021
Рубин полсезона был в кризисе, но опережает свой прошлогодний график: Итоги 1-й половины чемпионата
17:55, 29.10.2021
Теперь казанские мамы могут выбрать все для своего ребенка за 20 минут
15:00, 23.11.2021
Начальник ГИБДД Челнов рассказал, что ждет водителей, оставивших машину на проспектах
14:51, 23.11.2021
Суд арестовал пассажира, который распылил в лицо кондуктору перцовый газ из-за QR-кода
18:33, 27.08.2021
Куда поехать казанцам, если отпуск выпал на осень: места, в которых стоит побывать хотя бы раз
14:32, 23.11.2021
Вот как надо желать привиться: мигранты устроили давку в поликлинике Казани из-за вакцинации
14:10, 23.11.2021
Пассажир покончил с собой на борту самолета по пути с курорта
17:08, 30.09.2021
Готовим зимний гардероб: подсказываем, в чем выходить на улицу чтобы блистать при любой погоде
13:59, 23.11.2021
Пенсионерка-блокадница не дождалась врачей и сама себе сделала операцию
13:42, 23.11.2021
В Болгарии загорелся автобус с пассажирами: погибли 46 человек
09:00, 08.11.2021
Х Всероссийская практическая онлайн-конференция для бухгалтеров состоится 18 ноября
13:40, 23.11.2021
Оперштаб Татарстана огласил новую статистику по коронавирусу на 23 ноября - какова динамика
13:01, 23.11.2021
В Сети появились фото тайника, откуда подросток из Казани взял вещи для стрельбы в школе
12:26, 18.11.2021
Пара штрихов - и квартиру не узнать: 5 новых трендов в дизайне интерьера в 2022 году
12:37, 23.11.2021
Как изменились актеры сериала «Универ» за 10 лет
12:19, 23.11.2021
Два спортсмена из Челнов попали в состав сборной России на первый этап Кубка мира по лыжным гонкам
14:28, 22.06.2021
Качество, сервис и цена: гид по стоматологиям Казани
11:45, 23.11.2021
Их забрал Covid: Знаменитые татарстанцы, которые умерли от коронавируса
11:39, 23.11.2021
В Казани открылся визовый центр Италии
11:37, 23.11.2021
Гинеколог из Челнов ответила, может ли прививка от коронавируса привести к бесплодию
11:17, 23.11.2021
В подвале жилого дома нашли человеческие останки и билет из прошлого
11:05, 23.11.2021
В России хотят изменить процедуру получения водительской медсправки
10:53, 23.11.2021
Мэрия Казани, где впервые в стране ввели QR-коды в транспорте, заявила, что проблем у народа не было
10:40, 23.11.2021
Молодая девушка в Казани сломала шею при прохождении квеста
10:10, 23.11.2021
Иван Ургант на всю страну высмеял введение QR-кодов в транспорте Казани
10:05, 23.11.2021
С 22 ноября в Челнах заблокировали 23 тысячи льготных транспортных карт
09:43, 23.11.2021
В Минтрансе Татарстана оценили результаты введения QR-кодов в части снижения потока пассажиров
09:32, 23.11.2021
Я не раскаиваюсь: подозреваемый в каннибализме мужчина год прятался от полиции на чердаке
09:29, 23.11.2021
Пассажиры без QR-кодов, задерживающие транспорт, будут нести ответственность и получат штраф
09:15, 23.11.2021
ВТБ стал крупнейшим банком по объемам секьюритизации в России
09:13, 23.11.2021
На Татарстан надвигается метель и сильное похолодание: синоптики предупреждают об опасности
09:07, 23.11.2021
Банк «Открытие»: котировки цветных металлов останутся высокими несмотря на коррекцию
06:30, 23.11.2021
Сбой или нововведение? Женщину не пустили в магазин из-за превышения числа проверок QR-кода
05:30, 23.11.2021
Актриса нашла в женском туалете театра скрытую камеру
18:35, 22.11.2021
Минниханов на встрече с бизнесменами Набережных Челнов: Мы переживаем непростые времена
15:41, 22.11.2021
Шестилетний ребенок провалился под лед и утонул в ледяной воде
13:29, 22.11.2021
Работают шесть бригад: мэрия Челнов отчиталась о проверке QR-кодов в автобусах и трамваях
12:40, 22.11.2021
Стало известно, как будут обучаться студенты челнинских вузов, у которых нет QR-кода
11:45, 22.11.2021
Спрос на новогодние корпоративы в 2021 году приблизился к допандемийным показателям
11:14, 22.11.2021
В общественном транспорте Набережных Челнов не стали устраиваться массовые проверки QR-кодов
09:19, 22.11.2021
В Набережных Челнах открывается новый пункт вакцинации против коронавируса
06:30, 22.11.2021
Невролог назвал новое последствие коронавируса: чем еще опасен Covid-19
18:00, 21.11.2021
Группа туристов на квадроциклах с детьми застряла в снежной ловушке
12:00, 21.11.2021
Известный автоблогер устроил жуткое ДТП и унес вместе с собой жизнь приятеля
Фото: riabir.ru

Тошнило и болел живот: Трехлетняя девочка умерла после отказа родителей от госпитализации

24.11.2021, 15:14 164 0 prokazan.ru

В Курортном районе Петербурга трехлетняя девочка умерла вскоре после отказа родителей госпитализировать её. Об этом сообщает Piter.tv ссо ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

В полицию обратился фельдшер скорой, который в квартире на Приморском шоссе констатировал смерть 3-летней девочки. По предварительной информации, 23 ноября ребёнок находился в детском саду, во второй половине дня у неё заболел живот и начало тошнить.

Около 17:00 после осмотра врачом детского сада девочку забрал отец. По дороге домой ребенку стало хуже, родители вызвали скорую. Врачи предложили госпитализацию, но родители написали отказ, решив понаблюдать за самочувствием дочери дома.

Около 19:00 состояние девочки вновь ухудшилось, на сей раз вызвали реанимацию. Увы, но спасти ребенка медики уже не смогли. Им оставалось лишь констатировать смерть девочки. Что стало причиной гибели ребенка пока не ясно. По данному факту уже возбуждено уголовное дело "Причинение смерти по неосторожности".

Дети Происшествия Смерть
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

В Казани на камеру попал директор цирка, который выбивал двери в поисках своей пассии
В Абхазии расстреляли маршрутку с пассажирами
Мать-одиночка умерла после того, как у нее отняли детей из-за доноса соседей
В Болгарии загорелся автобус с пассажирами: погибли 46 человек
У погибшего от COVID-19 актера Валерия Гаркалина не выработались антитела после вакцинации
В Сети появилось видео момента, как КАМАЗ сбивает 7-летнего ребенка в Казани
В Казани КАМАЗ-водовозка насмерть сбил 7-летнего ребенка, который шел в школу
Сваренный заживо труп мужчины обнаружили в квартире в жилом доме
Готовившего нападение на школу в Казани подростка отправили на психиатрическую экспертизу
В Татарстане директор супермаркета похитила более полумиллиона и все вложила в инвестиции
Вот как надо желать привиться: мигранты устроили давку в поликлинике Казани из-за вакцинации
Пассажир покончил с собой на борту самолета по пути с курорта
В Сети появились фото тайника, откуда подросток из Казани взял вещи для стрельбы в школе
Их забрал Covid: Знаменитые татарстанцы, которые умерли от коронавируса
В подвале жилого дома нашли человеческие останки и билет из прошлого
Молодая девушка в Казани сломала шею при прохождении квеста
Автомобилисты, раскапывая машину, нашли в сугробе занесенное снегом тело пенсионерки
Семерых студентов из Казани, отравившихся метанолом, выписали из больницы
Рабочий в Казани упал с 10-метровой высоты, когда ставил окна
Мэрия Казани объяснила, что делают наряды полиции у школ города, и попросила не паниковать
В Казани свадьба в ресторане закончилась массовым побоищем
Проба Манту помогла спасти 13-летнему ребенку жизнь
Показать больше...
подписывайся!

Новости РОССИИ

11:49, сегодня
В Марий Эл поймали мертвецки пьяного молодого водителя из Татарстана с критической дозой алкоголя
11:21, сегодня
Мать-одиночка умерла после того, как у нее отняли детей из-за доноса соседей
10:11, сегодня
Росздравнадзор предупредили о скором дефиците лекарств: в числе проблемных регионов - Татарстан

Профи - курсы логопедического массажа

09:23, сегодня
Сваренный заживо труп мужчины обнаружили в квартире в жилом доме
08:24, сегодня
В правительстве РФ обсудили возможность давать QR-коды переболевшим неофициально
08:04, сегодня
Главврачи ковидных больниц позвали антиваксеров на экскурсии в реанимации и морги
06:00, сегодня
Все рванет и полетит в никуда: астролог назвала год краха для России и россиян
05:00, сегодня
Глава Следкома Бастрыкин призвал отменить ЕГЭ и вернуть советское образование
19:00, 23.11.2021
Пенсионер воткнул жене в голову нож с лезвием в 25 сантиметров, с ним она и пришла в больницу
17:01, 23.11.2021
Школьник-наркокурьер намеренно сбил полицейского автомобилем
15:14, 23.11.2021
В Кремле ответили на вопрос, продлят ли новогодние каникулы из-за коронавируса
14:10, 23.11.2021
Пассажир покончил с собой на борту самолета по пути с курорта
13:59, 23.11.2021
Пенсионерка-блокадница не дождалась врачей и сама себе сделала операцию
11:45, 23.11.2021
Их забрал Covid: Знаменитые татарстанцы, которые умерли от коронавируса
11:17, 23.11.2021
В подвале жилого дома нашли человеческие останки и билет из прошлого
11:05, 23.11.2021
В России хотят изменить процедуру получения водительской медсправки
09:32, 23.11.2021
Я не раскаиваюсь: подозреваемый в каннибализме мужчина год прятался от полиции на чердаке
09:02, 23.11.2021
Автомобилисты, раскапывая машину, нашли в сугробе занесенное снегом тело пенсионерки
08:53, 23.11.2021
Мэр Ульяновска заявил, что не желает своим гражданам татарстанских QR-кодов в транспорте
08:05, 23.11.2021
В Москве задержана жительница Казани, продавшая своего новорожденного сына за 100 тысяч
01:00, 23.11.2021
Врачи пенсионерку с инсультом лечили от коронавируса: бабушка умерла
00:00, 23.11.2021
В Кремле рассказали, имеют ли право регионы высаживать пассажиров без QR-кодов
20:00, 22.11.2021
В квартире нашли тело четырехлетней девочки, сейчас ищут ее мать
14:23, 22.11.2021
В Кремле прокомментировали ситуацию с QR-кодами на транспорте в Татарстане
13:22, 22.11.2021
Башкиры посмотрели на Татарстан и решили, что введут QR-коды в транспорте только при одном условии
10:13, 22.11.2021
Мужчина убил родного брата и спалил его тело в лесу вместе с машиной
08:34, 22.11.2021
Полиция задержала мужчину с трупом в багажнике, он уже сознался в людоедстве
08:24, 22.11.2021
Путин сообщил о своей ревакцинации от коронавируса
06:00, 21.11.2021
Отец сломал ребра месячному сынишке из-за его плача
20:00, 20.11.2021
Частный таксист убил своего пассажира за мусор в салоне автомобиля
19:00, 20.11.2021
Тараканы в голове: у мужчины с жалобами на головную боль нашли в ухе живого насекомого
11:59, 20.11.2021
Бывшего министра образования приговорили к 5 годам колонии за педофилию
11:21, 20.11.2021
Вирусологи центра Гамалеи рассказали, когда в России спадет волна коронавируса
10:55, 20.11.2021
В возрасте 67 лет скончался Народный артист России Валерий Гаркалин
10:26, 20.11.2021
Эксперты рассказали водителям, чего нельзя делать с машиной с наступлением холодов
10:04, 20.11.2021
13-летний школьник сел за руль, чтобы покатать сверстников, но попал в ДТП и погиб
08:49, 20.11.2021
Охранники в магазине избили мужчину за неоплаченную игрушку, которую без спроса взял его ребенок
07:00, 20.11.2021
Антиваксеры и противники QR-кодов парализовали работу офиса Роспотребнадзора
20:00, 19.11.2021
Пятеро полицейских жестко задержали одну школьницу за переход дороги не там, где надо
19:00, 19.11.2021
Путин одобрил закон о переводе денег коррупционеров на счет в Пенсионный фонд РФ
14:03, 19.11.2021
День учителя не совсем наш праздник: Педагоги КФУ оценили введение Дня преподавателя вуза
08:52, 19.11.2021
79-летний мужчина скончался прямо в пункте вакцинации, придя на вторую прививку от ковида
08:30, 19.11.2021
Сегодня можно наблюдать самое длительное за 500 лет лунное затмение - как его увидеть?
08:19, 19.11.2021
Звезда 90-х Марина Хлебникова во время пожара получила ожоги по всему телу
05:00, 19.11.2021
Лифт в пансионате убил 97-летнюю блокадницу
01:00, 19.11.2021
Ох уж, эти традиции: троих осудили за похищение несовершеннолетней невесты
00:01, 19.11.2021
Брошены на пол: женщина случайно увидела и сняла огромное количество пакетов с жертвами коронавируса
19:00, 18.11.2021
Шоколадный заяц: уроженец Нигерии прикидывался женщиной и соблазнял российских мужчин
14:03, 18.11.2021
Пациентку в ковидном отделении привязывали к кровати и грубо с ней обращались
09:23, 18.11.2021
Из больницы украли несколько сотен доз вакцины от коронавируса «Спутник V»
08:49, 18.11.2021
Судья рассказал, как его травили и заставляли посадить на зону невиновного
08:22, 18.11.2021
Полковник получил срок за анекдот про росгвардейца, хирурга и неудачную операцию на яйцах
08:09, 18.11.2021
В России разработали эффективное лекарство от коронавируса
07:45, 18.11.2021
Жители сразу нескольких городов, включая Казань, увидели и сняли в небе необычный светящийся объект
07:00, 18.11.2021
Назвавший телезрителей идиотами Дибров получает 3,5 миллиона рублей в месяц
05:00, 18.11.2021
Людям на пользу: Путин заявил о создании в РФ центра генетической информации
01:00, 18.11.2021
52-летний мужчина внезапно умер, копая могилу для своего кота
00:01, 18.11.2021
Пожилых супругов задушили и зарубили топором: убийцу они пустили в дом сами
20:00, 17.11.2021
Депутат от КПРФ Самсонов стал фигурантом уголовного дела о педофилии
19:00, 17.11.2021
Юристы рассказали, что делать тем, кто недоволен QR-кодами
10:20, 17.11.2021
Бывший помощник главы Минфина подорвался, пытаясь вручную распилить мину времен ВОВ
10:05, 17.11.2021
Генпрокуратура нашла запредельные нарушения в связи с авиакатастрофой в Татарстане
09:45, 17.11.2021
Балерина Большого театра, пытавшаяся покончить с собой, оказалась беременной
08:18, 17.11.2021
В Минздраве России заявили, что аннулируют QR-коды заболевшим коронавирусом после прививки
17:12, 16.11.2021
Pfizer испытает новое лекарство от коронавируса в России
12:18, 16.11.2021
QR-коды в общественных местах, самолетах и поездах: Какие новые ограничения можно ждать в Татарстане
06:00, 16.11.2021
Сотрудник ГИБДД стрелял по своей жене из-за ребенка
01:00, 16.11.2021
Водитель две недели живет в съехавшей в кювет фуре
00:01, 16.11.2021
Мужчина заночевал в морге и изрезал тела четверых умерших, поскольку видел, как покойники ожили
14:41, 15.11.2021
В ковидной больнице умерла блогер, которая выступала за движение против вакцинации
09:26, 15.11.2021
Женщине не сообщили о смерти матери в больнице и отправили труп в другой город
08:24, 15.11.2021
Женщина, бросившая двоих детей в машине дальнобойщика, погибла в ДТП
08:10, 15.11.2021
Более половины корпоративных номеров в России могут отключить с 1 декабря
06:00, 13.11.2021
Пенсионера, лечившегося от коронавируса, выписали и высадили на холод: дед перестал разговаривать
05:00, 13.11.2021
Отцы и дети: полицейский не выдержал и выстрелил в голову собственной дочери
01:00, 13.11.2021
15-летнюю девочку будут судить за сексуальное насилие над старшей девушкой
20:00, 12.11.2021
Школьники устроили групповое изнасилование семиклассницы, подсыпав ей снотворное
14:47, 12.11.2021
В Кремле сообщили, что думают о QR-кодах в общественном транспорте
14:33, 12.11.2021
Первый российский регион решился выдавать QR-коды при наличии антител к COVID-19
09:51, 12.11.2021
Госуслуги сошли с ума: бот портала рассказывает пользователям о заговоре мирового правительства
09:21, 12.11.2021
В России предложили сделать короче рабочий день в осенне-зимний период
09:12, 12.11.2021
Брата Хабиба Нурмагомедова доставят в Дагестан после наезда на сотрудника полиции
08:21, 12.11.2021
Мужчина умер от обиды после того, как врач предложил ему отрезать ноги и застрелиться
07:50, 12.11.2021
В России произошла утечка данных полумиллиона человек с фальшивыми справками о вакцинации
07:00, 12.11.2021
Российская учительница-лесбиянка совратила трех малолетних школьниц: жертв может стать еще больше
01:00, 12.11.2021
Самый маленький пациент с коронавирусом, которому поручал помочь Мурашко, умер в больнице
00:01, 12.11.2021
Полиция поймала грузчика, заставлявшего 11-летнего мальчика записывать интимные видео
19:00, 11.11.2021
Семейный конфликт: мужчина выстрелил через дверь в своих жену и сына
16:13, 11.11.2021
Подросток поджег своего приятеля за то, что тот облил его пивом
11:51, 11.11.2021
Чем закончился одиночный поход: туристку изнасиловали и с особой жестокостью зарезали друзья
11:06, 11.11.2021
Автомобилистам в России Минюст подготовил и анонсировал новые штрафы
10:40, 11.11.2021
Иммунолог дал ценный совет, как защититься от коронавируса в общественном транспорте
09:54, 11.11.2021
Мужчина убил подругу и разбросал ее останки по парку: 13 лет его искали в соседней республике
09:14, 11.11.2021
«Чтобы решить вопрос»: инспектор ДПС принуждал автоледи-нарушительницу к сексу в качестве штрафа
08:26, 11.11.2021
17-летний подросток стал инвалидом после обычного удаления аппендикса
08:12, 11.11.2021
Женщина бросила двоих маленьких детей в машине дальнобойщика и подалась в бега
07:00, 11.11.2021
В Совете Федерации допускают ужесточение ограничений из-за сложной ситуации с коронавирусом
05:00, 11.11.2021
Многодетного отца сначала избили, а потом переехали автомобилем: это сделала женщина
01:00, 11.11.2021
В Минздраве России допустили введение уголовной ответственности для медиков-антиваксеров
00:01, 11.11.2021
18 сотрудников ФСИН уволили после видео с пытками и изнасилованиями заключенных в тюремной больнице
14:16, 10.11.2021
Пенсионерка без зазрения совести украла смартфон в метро у внезапно умершего пассажира
13:48, 10.11.2021
В Кремле дали ответ на вопрос, будет ли вакцинация от коронавируса в России обязательной для всех
10:02, 10.11.2021
В России хотят ввести QR-коды в самолетах и поездах
09:08, 10.11.2021
В отношении канала ТНТ возбудили дело после поцелуя двух мужчин в прямом эфире
08:41, 10.11.2021
«И тогда все это кончится»: в России выступили за обязательную вакцинацию от коронавируса для всех
07:00, 10.11.2021
Перед судом предстала женщина, которая, болея ковидом, кормила собаку во дворе - сдали соседи
05:00, 10.11.2021
Не дожил до суда: убийца и насильник женщины и 13-летнего ребенка умер в тюремной больнице
19:00, 09.11.2021
Мишустин поручил руководителям регионов ужесточать антиковидные ограничения
15:35, 09.11.2021
Госдума в первом чтении приняла закон, который лишит Минниханова статуса президента
14:28, 09.11.2021
Бесследно исчез 39-летний сын топ-менеджера Макдоналдс, мать обратилась в полицию
14:15, 09.11.2021
Круче, чем в блокбастере: сотрудник полиции остановил многотонную фуру с мертвым водителем за рулем
08:51, 09.11.2021
В Роспотребнадзоре впервые дали пояснения, почему даже привитые умирают от коронавируса
08:19, 09.11.2021
Российский иммунолог назвал три главных опасных аллергена, которые есть в вашем доме
07:48, 09.11.2021
«Не продолжаю жить»: в Москве нашли мертвыми аспиранта биофака МГУ из Казани и его 20-летнюю девушку
07:00, 09.11.2021
Журналисты нашли подпольный крематорий, в котором по ночам тайно сжигали человеческие останки
05:00, 09.11.2021
Женщина больше недели не может забрать тело матери из морга и похоронить его
19:00, 08.11.2021
В аэропорту силовики задержали двух мужчин с килограммом кокаина в желудке
14:44, 08.11.2021
Врачи оставили в теле 19-летней роженицы иглу - делом занялась прокуратура
14:10, 08.11.2021
Священника РПЦ отправили в колонию за растление 53 мальчиков
13:15, 08.11.2021
В Кремле пояснили вопрос о сокращении сроков действия QR-кодов
12:25, 08.11.2021
Жильцы многоэтажки расстреляли рабочих, которые меняли ночью лифт
11:56, 04.11.2021
Труп новорожденного в полиэтиленовых пакетах нашли в шкафу в квартире, его мать в тяжелом состоянии
11:55, 30.10.2021
ФСБ задержала студента, который угрожал расстрелять однокурсников и педагогов
11:52, 23.10.2021
Маленький ребенок получил пулевое ранение, находясь в больнице
12:37, 20.10.2021
11-летний житель Татарстана просто упал во дворе, но лишился ноги и теперь рискует лишиться жизни
12:39, 14.10.2021
Путин не решил, будет ли баллотироваться на пост президента в 2024 году
18:34, 13.10.2021
Названы причины COVID-19, при которых людям нужно вызвать «скорую»
17:58, 13.10.2021
В одной из московских школ произошла стрельба
03:34, 13.10.2021
Путин назвал главной проблемой России низкие зарплаты
18:54, 12.10.2021
В Чебоксарах женщина ударила ножом в шею водителя автобуса
13:42, 12.10.2021
Лидеров финансовой пирамиды Finiko этапировали из Казани в Москву
12:02, 12.10.2021
Вирусолог предложил ввести ежемесячный штраф за отказ от вакцинации от COVID-19
11:13, 18.09.2021
Дворники нашли завернутые в ковер человеческие кости
12:25, 16.09.2021
КАМАЗ заявил о повышении окладов работникам с октября
11:50, 16.09.2021
Росатом планирует построить в Набережных Челнах мусорный завод за 400 млн рублей
13:36, 11.09.2021
Мужчина задушил 8-месячную дочь своей сожительницы
09:48, 11.09.2021
Следователь сумел обмануть всех и сбежать с полученной взяткой в 3 миллиона рублей
15:01, 08.09.2021
Суд дал срок бойцу ММА Максу Топору за то, что тот заступился за девушек
14:05, 08.09.2021
Мужчина долго собирал арсенал мин времен войны, но не выдержал и сам сдал его полиции
13:00, 08.09.2021
Вызвал доктора: мужчина запер пришедшего на вызов врача-терапевта в квартире и порезал его
10:04, 08.09.2021
Хотела большой и чистой любви: молодую девушку жестоко изнасиловали после первого свидания
09:49, 08.09.2021
Российский диетолог рассказала, какая еда вызывает раннее старение
09:25, 08.09.2021
Опубликованы кадры из шалаша, в котором изнасиловали и убили двух десятилетних школьниц
12:04, 06.09.2021
Шойгу заявил о намерении построить в Сибири новые города и перенести туда столицу
11:15, 29.08.2021
В Казани их много: где прячутся старинные клады в столице Татарстана
13:07, 28.08.2021
Подросток-байкер сбил семью с двумя детьми
12:23, 28.08.2021
Ребенок выпил бензин-растворитель и умер
11:36, 21.08.2021
Мужчина с ножом напал на работницу сауны и отобрал смехотворную сумму
09:52, 08.08.2021
Мужчину убили из-за 5 миллионов и спрятали тело в матрасе
15:26, 07.08.2021
После массовой драки полиция задержала около 10 человек
11:58, 07.08.2021
Детского врача-психиатра подозревают в изнасиловании 16-летней пациентки
12:17, 01.08.2021
Президент России поручил начать выплаты на школьников со 2 августа
12:25, 31.07.2021
В Петербурге накрыли подпольное казино, организованное жителем Набережных Челнов
11:09, 31.07.2021
Парализованная мать актера Марша Турецкого 10 дней жила в квартире с трупом сына
12:24, 26.07.2021
За границу в пандемию: что нужно знать туристу?
08:45, 26.07.2021
Городские легенды: аномальные места в Казани, где легко можно встретить призраков
18:40, 25.07.2021
Изрезанные тела матери и сына обнаружили в квартире
11:26, 25.07.2021
Задел кондиционер и умер: правоохранители разбираются в смерти 9-летнего мальчика
13:19, 23.07.2021
Новые методы: жестокого убийцу удалось найти по фото в соцсетях через 10 лет после преступления
10:28, 23.07.2021
Школьники пытались покончить с собой в детском летнем лагере
09:32, 23.07.2021
Автобус с детской футбольной командой вспыхнул как спичка
12:45, 21.07.2021
Избежал тюрьмы? Какое будущее может ждать казанского стрелка после признания его невменяемым
10:09, 21.07.2021
В Омской области сына-суицидника подозревают в расправе над матерью-инвалидом
10:04, 21.07.2021
Сталин, бесы и слепцы: 9 задокументированных чудес, сотворенных Казанской иконой Божией матери
09:15, 19.07.2021
Вирусологи назвали новые симптомы у болеющих коронавирусом
09:08, 18.07.2021
Тело пропавшей молодой женщины нашли залитым в бетон в овраге
16:58, 17.07.2021
В Саранске полиция и медики оставили труп в луже на несколько часов из-за ливня
09:56, 16.07.2021
Искали ее больше месяца: полиция задержала девушку, которая подожгла на улице незнакомца
09:34, 16.07.2021
Сиротами остались трое детей: участкового с 15-летним стажем убили и сожгли
08:52, 15.07.2021
Мужчина развратил 13-летнюю школьницу во время купания в речке
09:29, 13.07.2021
Пациент жестоко избил доктора в больнице за просьбу надеть маску
08:54, 13.07.2021
Мужчина насмерть сбил своего годовалого ребенка
12:37, 12.07.2021
Возбуждено дело после избиения победительницы шоу Пацанки
09:46, 12.07.2021
Тушу неизвестного зверя вынесло на берег - ученые не знают, кто это такой
11:31, 09.07.2021
В России появились мошенники, предлагающие бонусы за прививки от ковида
09:56, 09.07.2021
Сын явился на работу к отцу и поджег его, мужчина умер
11:29, 07.07.2021
Многодетный отец семерых детей истязал своих отпрысков и теперь ответит за это
09:25, 06.07.2021
Пострадали 15 детей: мужчину будут судить по 27 эпизодам педофилии и создания детского порно
08:53, 06.07.2021
Убийственный аромат: двое рабочих погибли при очистке свинофермы
08:49, 05.07.2021
Мужчина поднял ребенка над головой и швырнул об землю
10:35, 04.07.2021
10-летнего мальчика насмерть засыпало песком
10:15, 02.07.2021
Мужчина убил знакомого и вывез его тело на тележке на пустырь
15:22, 01.07.2021
3 года и штраф в полмиллиона: Путин подписал закон, ужесточающий наказание за повторную пьяную езду
12:48, 01.07.2021
Пятилетняя девочка запуталась в веревке на самодельных качелях и погибла
11:50, 01.07.2021
16-летняя девочка во время ссоры зарезала 14-летнего школьника
10:51, 30.06.2021
Все прошел, а это не осилил: коронавирус убил старейшего российского вора в законе
08:35, 30.06.2021
Губа разбита, глаз выдавлен: медиков обвинили в избиении умирающей пенсионерки
17:01, 29.06.2021
Живем, как в пещере: жители дома в Казани месяц сидят без газа из-за соседа, который пропал
13:33, 29.06.2021
Планы меняются: в Кремле признали, что привить к осени 60% населения точно не получится
12:33, 29.06.2021
А все началось с обычного дождя: трехлетняя девочка и двое пенсионеров погибли в выгребной яме
11:38, 29.06.2021
12-летнего подростка заподозрили в изнасилованиях трехлетних воспитанников детского дома
09:54, 29.06.2021
Полиция отказалась считать экс-супруга оперной дивы Максаковой вором в законе
17:19, 28.06.2021
Пенсионерка разводила кошек и варила котят: полиция проверяет обстоятельства страшной истории
12:39, 28.06.2021
Кричала слишком громко: полиция задержала мужчину, истязавшего шестимесячную дочь
11:48, 28.06.2021
Ходил без опаски, продавал массажеры: блогеры обнаружили коммивояжера в ковидной больнице
17:21, 27.06.2021
Увидел тлеющее тело: женщину убило молнией, ее супруг также пострадал
11:21, 11.06.2021
Событие, изменившее жизнь страны: прошел месяц со дня кровавого расстрела в школе Казани
13:53, 08.06.2021
Убьют: медики Зеленодольской ЦРБ заявили, что начальство кошмарит их так, что они боятся жить
12:17, 05.06.2021
Он жив: гражданская жена пропавшего рыбака-казанца ищет его сама и подозревает криминал
11:57, 04.06.2021
Приходите завтра: жители Казани жалуются на мебельщиков, которые их цинично обманывают
11:33, 31.05.2021
Детский кешбэк: как жителям Татарстана отправить детей на отдых вдвое дешевле - инструкция
10:02, 31.05.2021
Вы че творите?: житель Казани требует наказать банк за передачу его личных данных непонятно кому
15:25, 26.05.2021
Он хотел подражать: мать обвиняемого в терроризме первоклашки из Казани рассказала, как было дело
13:45, 25.05.2021
Перестать экономить: активист рассказал, что может сделать новый глава Метроэлектротранса Казани
14:38, 21.05.2021
Думаю, меня хотели убить: полиция отказалась расследовать дело избитой жительницы Казани
14:15, 18.05.2021
Нужно достать боль: психологи рассказали, как дети и родители переживают стрельбу в школе Казани
18:01, 14.05.2021
Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
16:54, 12.05.2021
Когда вместо звонка раздаются выстрелы: стрельба в российских школах, или чему нас учит история
14:00, 06.05.2021
В Казани бывших гаишников вышвыривают на улицу из служебного жилья как отработанный мусор
14:54, 28.04.2021
У нее бывают заскоки: чиновника в РТ обвинили в избиении сотрудницы за ее отказ выйти на субботник
16:20, 27.04.2021
Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
15:17, 26.04.2021
Сказали, ждать смерти: 9-летнему жителю Казани не могут помочь в России, но не все еще потеряно
13:13, 23.04.2021
Пожизненно и 8,5 лет сверху: татарстанскому киллеру Ринтику вынесли удивительный приговор
11:39, 15.04.2021
Меньше миллиона не брали: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
12:45, 13.04.2021
Не виновен: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
15:43, 06.04.2021
Мне терять уже нечего: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
13:36, 29.03.2021
Никогда себе не прощу: глава поселка в Татарстане застрелил женщину вместо лисы, но избежал тюрьмы
07:16, 27.03.2021
Звериные перфомансы: как подравшиеся слоны в цирке Казани раскололи общество и поссорили звезд
07:00, 24.03.2021
Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
Хлеб делили, думал, братья: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
Роли четко распределены: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
Деньги отмывают, а щенки умирают: зоозащитники в Казани требуют закрыть Зооцентр
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
Это уже надломленные люди: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
Дети просились с ним: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
14:10, 19.02.2021
Если это и памятник, то хрущевской эпохе: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
20:45, 11.12.2019
«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью