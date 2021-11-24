Тошнило и болел живот: Трехлетняя девочка умерла после отказа родителей от госпитализации

В Курортном районе Петербурга трехлетняя девочка умерла вскоре после отказа родителей госпитализировать её. Об этом сообщает Piter.tv ссо ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

В полицию обратился фельдшер скорой, который в квартире на Приморском шоссе констатировал смерть 3-летней девочки. По предварительной информации, 23 ноября ребёнок находился в детском саду, во второй половине дня у неё заболел живот и начало тошнить.

Около 17:00 после осмотра врачом детского сада девочку забрал отец. По дороге домой ребенку стало хуже, родители вызвали скорую. Врачи предложили госпитализацию, но родители написали отказ, решив понаблюдать за самочувствием дочери дома.

Около 19:00 состояние девочки вновь ухудшилось, на сей раз вызвали реанимацию. Увы, но спасти ребенка медики уже не смогли. Им оставалось лишь констатировать смерть девочки. Что стало причиной гибели ребенка пока не ясно. По данному факту уже возбуждено уголовное дело "Причинение смерти по неосторожности".