В Казани на видео попал конфликт пассажиров и кондуктора в общественном транспорте. Спор и ссора разгорелись из-за требования кондуктора показать QR-код. Кадры дальнейшего опубликовал Telegram-канал "ВТП|ВТатарстанеПоймут".

На записи видно, что нервы кондуктора на пределе, он кричит на пассажиров. Его называют "чуркой", в ответ мужчина отчаянно кричит: "Кто тут чурка?" и пытается объяснить, что новые правила проезда придумал вообще не он.

Сотни пассажиров в за утро понедельника 22 ноября не смогли доехать до назначения, поскольку не имеют QR-кода. Имели место несколько конфликтов, были зарегистрированы нападения на кондукторов.

Регион стал первым субъектом, который объявил о подобных мерах.