Президент РТ Рустам Минниханов на встрече в Тарловке с участниками команды "КАМАЗ-мастер" протестировал новый спортивный грузовик от "КАМАЗа". Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

Как сообщается, встреча была посвящена участию челнинского коллектива в предстоящем ралли "Дакар-2022", а Минниханов лично протестировал новый авто из семейства К5.

"Это сегодня совершенно другой автомобиль. И обзор, и многие технические решения – все говорит о том, что это новый шаг «КАМАЗа» в спортивных автомобилях" - заявил президент республики.

Сейчас команда "КАМАЗ-мастер" готовится к ралли в Дакаре.