Президент РТ Рустам Минниханов на встрече в Тарловке с участниками команды "КАМАЗ-мастер" протестировал новый спортивный грузовик от "КАМАЗа". Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.
Как сообщается, встреча была посвящена участию челнинского коллектива в предстоящем ралли "Дакар-2022", а Минниханов лично протестировал новый авто из семейства К5.
"Это сегодня совершенно другой автомобиль. И обзор, и многие технические решения – все говорит о том, что это новый шаг «КАМАЗа» в спортивных автомобилях" - заявил президент республики.
Сейчас команда "КАМАЗ-мастер" готовится к ралли в Дакаре.
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Наглость власти просто поражает: она считает, что должна только приказывать "баранам", которые обязаны беспрекословно всё выполнять.