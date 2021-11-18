В Татарстане за несколько дней до официального введения QR-кодов в общественном транспорте и метро жители без кодов и желания прививаться начали собираться в группы, чтобы подвозить друг друга на работу и в другие необходимые места, не пользуясь общественным транспортом.

Инициативные антиваксеры предлагают скидывать планируемый автомобилистом маршрут в группу в соцсетях, чтобы можно было понять, кого и где есть возможность принять по дороге в попутчики, сообщает "Реальное время".

Сегодня в РТ опубликовали подписанное постановление о введении с 22 ноября новых ограничительных мер. Среди них — обязательное наличие QR-кода у пассажиров старше 18 лет в общественном транспорте с 22 ноября.