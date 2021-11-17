С 1 января 2022 года в Татарстане повысится стоимость месячных социальных проездных билетов для льготников и детей. Проект соответствующего постановления кабмина республики уже подготовлен Министерством транспорта РТ. Он появился на портале правовой информации Татарстана.

В тексте документа говорится, что стоимость социального проездного для ребенка составит 333 рубля. Такие проездные билеты предназначены детям-инвалидам, детям из многодетных семей, сиротам и оставшимся без попечения родителей. В этом году стоимость пополнения составляет 320 рублей.

Цена единого месячного социального проездного повысится с 526 до 547 рублей. Такие билеты предназначены для участников ВОВ, бывших военных, ветеранов труда, инвалидов и ряда других льготников.