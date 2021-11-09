Написали, что не пустят на работу: Ради чего казанцы готовы часами стоять в очередях на вакцинацию

С новыми ограничениями, количество желающих привиться от коронавируса в Татарстане резко возросло. В больницах собираются огромные очереди на вакцинацию. Просидеть в этих очередях можно по несколько часов. Поэтому многие предпочитают медучреждениям мобильные пункты или места вакцинации в торговых центрах. Правда, от ожиданий в очередях это не спасает. В этом убедилась корреспондент Prokazan, посетив несколько внебольничных пунктов вакцинации.

Торговые центры

В ТЦ «Мега» (проспект Победы, 141) пункт вакцинации перенесли за пределы самого магазина, в летнее кафе IKEA рядом со входом в ТЦ. Пункт работает круглосуточно ежедневно.

Даже в 20.00 в пункте огромные очереди. Почти все люди ждали прививку не менее 40 минут.

Фото: Йолдыз Халиуллиной

«Жду минут 40-50. Я на половине очереди. Я вакцинируюсь, чтобы иммунитет был общий.» – поделилась Айнара Садыкова.

«Жду час с лишним и еще час, наверное, как минимум простою. Решила вакцинироваться, потому что получила смс, что не допускают на работу, и я сразу же поехала, что ждать-то? А потом еще сказали, что в автобус пускать не будут. И то я уже вторую вакцину до 22-ого не успеваю сделать» – рассказала собеседница, попросившая не называть ее имя.

Фото: Йолдыз Халиуллиной

Фото: Йолдыз Халиуллиной

Но можно прийти в ТЦ рано утром, как нам сообщили, в 4 утра здесь не больше двух человек в очереди.

Совсем другая ситуация в пункте вакцинации ТЦ «Парк Хаус» (проспект Ямашева, 46/33). Там нет отдельного входа, и принимают только тех, кто прививается повторно или переболел полгода назад. Пункт работает ежедневно с 10:00 до 20:00.

Фото: Йолдыз Халиуллиной

В пункте вакцинации собралась небольшая очередь. Как сказали посетители, это ожидающие Спутник Лайт. Этой вакцины мало и привозят ее только два раза в день. Кому не хватило ее утром, приходится ждать второго привоза днем.

«Вакцины есть, но Спутника Лайт всего 60 штук. Делают с утра и делают во второй половине дня. Вот чтобы во второй половине дня сделать с 11 часов люди ждут. Спутник V в доступности без очереди. Лайт в ограниченном количестве, его ловить надо. Мы сидели, ждали 3 часа, свой список ожидающих сделали, кто пришел рано, не уходил никуда.» – анонимно сообщил один из вакцинирующих.

«Минут 10-15 ждем. Сейчас сказали тех, кто за спутником Лайт отпустят, и нас будут принимать» - прокомментировала Расима Давлетшина, которая пришла прививаться Спутником V.

«На той неделе ходила здесь, в пункте вакцинации очереди вообще не было» - рассказала Ирина Филатова.

Фото: Йолдыз Халиуллиной

Фото: Йолдыз Халиуллиной

В ТЦ «KazanMall» (ул. Павлюхина, 91) в пункт вакцинации можно попасть с отдельного входа, со стороны улицы Павлюхина. Такие же отдельные входы в «Южном» (проспект Ямашева, 46/33) и гипермаркетах «Мегастрой» на проспекте Победы 101 и на 2-ой Азинской 7б. Привиться в этих магазинах могут все желающие ежедневно с 10:00 до 20:00.

Кроме того, в Казани работает телеграм-бот о вакцинации. С помощью него можно узнать не только, где можно привиться, но и сколько доз той или иной вакцины есть в наличии в пунктах. Информация обновляется каждое утро, наличие вакцины указывается на 8:00. Чтобы его использовать, зайдите в мессенджер «Телеграм», наберите в поиске @VaccinationKazanBot и нажмите start.

Фото: kzn.ru

Где еще можно привиться

Отделения Сбербанка:

ул. Пушкина, 4 – по будням с 9.00 до 18.00.

ул. А. Камалеева, 26/12 – по будням с 9.00 до 17.00.

Культурные центры:

КЦ Сайдаш (ул. Н.Ершова, 57 а) – с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00.

КЦ Московский (ул. Ак.Королева, 47) – с понедельника по субботу с 9.00 до 19.00.

КДК им.В.И.Ленина (ул. Копылова, 2 а) – с понедельника по пятницу с 8:00 до 19:00.

Другие пункты вакцинации:

фитнес-клуб «Максимус» (ул.Галимджана Баруди, 8) – с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00, в субботу – с 10:00 до 17:00, в воскресенье – с 10:00 до 15:00;

ул.Мазита Гафури, 46 – ежедневно с 9:00 до 20:00;

Мобильный комплекс на территории больницы №7 (ул.Чуйкова, 54, между терминалами №2 и №3) – круглосуточно, ежедневно.

Набережные Челны

Торговый центр «Тулпар» (пр-т. Московский, 128 А) – ежедневно с 8.00 до 19.00

Торговый центр «Мегастрой» (Набережночелнинский проспект, 37а) – ежедневно с 12.00 до 19.00 Нижнекамск

Кожно-венерологический диспансер (ул. Шинников, 43 а) – по будням с 8.00 до 18.00, по выходным с 8.00 до 15.00.

Управление здравоохранения по НМР (уд. Менделеева, 32 а) – по будням с 8.00 до 18.00, по выходным с 8.00 до 15.00.

Наркологический и психоневрологический диспансеры (ул. Студенческая, 33) – по будням с 8.00 до 18.00, по выходным с 8.00 до 15.00.

Центр здоровья НЦРМБ (ул. Менделеева, 46, вход со стороны тубдиспансера) – по будням с 8.00 до 18.00, по выходным с 8.00 до 15.00.

СОГАЗ «Профмедицина» (в поликлинике промзоны) – ежедневно с 7.30 до 14.00; (участок Школьный б-р, 3) – ежедневно с 12.00 до 14.30. ▪Поликлиника ООО «Чулпан-медицина» – ежедневно с 12.00 до 15.00.

Камско-Полянская районная больница – по будням с 8.00 до 17.00 можно вакцинироваться в прививочном кабинете, с 17.00 до 22.00 – в кабинете неотложной помощи; по выходным – в кабинете неотложной помощи с 8.00 до 22.00.

Камполянский рынок – среда, четверг, пятница с 8.00 до 12.00.

Кинотеатр «Чулман Су» – среда, четверг, пятница с 13.00 до 17.00.

Ярмарка на территории Ледового дворца – в субботу с 8.00 до 13.00.

Шереметьевская больница – по будням с 8.00 до 16.00.

Альметьевск