Написали, что не пустят на работу: Ради чего казанцы готовы часами стоять в очередях на вакцинацию

С новыми ограничениями, количество желающих привиться от коронавируса в Татарстане резко возросло. В больницах собираются огромные очереди на вакцинацию. Просидеть в этих очередях можно по несколько часов. Поэтому многие предпочитают медучреждениям мобильные пункты или места вакцинации в торговых центрах. Правда, от ожиданий в очередях это не спасает. В этом убедилась корреспондент Prokazan, посетив несколько внебольничных пунктов вакцинации.
Торговые центры
В ТЦ «Мега» (проспект Победы, 141) пункт вакцинации перенесли за пределы самого магазина, в летнее кафе IKEA рядом со входом в ТЦ. Пункт работает круглосуточно ежедневно.
Даже в 20.00 в пункте огромные очереди. Почти все люди ждали прививку не менее 40 минут.
Фото: Йолдыз Халиуллиной
«Жду минут 40-50. Я на половине очереди. Я вакцинируюсь, чтобы иммунитет был общий.» – поделилась Айнара Садыкова.
«Жду час с лишним и еще час, наверное, как минимум простою. Решила вакцинироваться, потому что получила смс, что не допускают на работу, и я сразу же поехала, что ждать-то? А потом еще сказали, что в автобус пускать не будут. И то я уже вторую вакцину до 22-ого не успеваю сделать» – рассказала собеседница, попросившая не называть ее имя.
Фото: Йолдыз Халиуллиной
Фото: Йолдыз Халиуллиной
Но можно прийти в ТЦ рано утром, как нам сообщили, в 4 утра здесь не больше двух человек в очереди.
Совсем другая ситуация в пункте вакцинации ТЦ «Парк Хаус» (проспект Ямашева, 46/33). Там нет отдельного входа, и принимают только тех, кто прививается повторно или переболел полгода назад. Пункт работает ежедневно с 10:00 до 20:00.
Фото: Йолдыз Халиуллиной
В пункте вакцинации собралась небольшая очередь. Как сказали посетители, это ожидающие Спутник Лайт. Этой вакцины мало и привозят ее только два раза в день. Кому не хватило ее утром, приходится ждать второго привоза днем.
«Вакцины есть, но Спутника Лайт всего 60 штук. Делают с утра и делают во второй половине дня. Вот чтобы во второй половине дня сделать с 11 часов люди ждут. Спутник V в доступности без очереди. Лайт в ограниченном количестве, его ловить надо. Мы сидели, ждали 3 часа, свой список ожидающих сделали, кто пришел рано, не уходил никуда.» – анонимно сообщил один из вакцинирующих.
«Минут 10-15 ждем. Сейчас сказали тех, кто за спутником Лайт отпустят, и нас будут принимать» - прокомментировала Расима Давлетшина, которая пришла прививаться Спутником V.
«На той неделе ходила здесь, в пункте вакцинации очереди вообще не было» - рассказала Ирина Филатова.
Фото: Йолдыз Халиуллиной
Фото: Йолдыз Халиуллиной
В ТЦ «KazanMall» (ул. Павлюхина, 91) в пункт вакцинации можно попасть с отдельного входа, со стороны улицы Павлюхина. Такие же отдельные входы в «Южном» (проспект Ямашева, 46/33) и гипермаркетах «Мегастрой» на проспекте Победы 101 и на 2-ой Азинской 7б. Привиться в этих магазинах могут все желающие ежедневно с 10:00 до 20:00.
Кроме того, в Казани работает телеграм-бот о вакцинации. С помощью него можно узнать не только, где можно привиться, но и сколько доз той или иной вакцины есть в наличии в пунктах. Информация обновляется каждое утро, наличие вакцины указывается на 8:00. Чтобы его использовать, зайдите в мессенджер «Телеграм», наберите в поиске @VaccinationKazanBot и нажмите start.
Фото: kzn.ru
Где еще можно привиться
Отделения Сбербанка:
- ул. Пушкина, 4 – по будням с 9.00 до 18.00.
- ул. А. Камалеева, 26/12 – по будням с 9.00 до 17.00.
Культурные центры:
- КЦ Сайдаш (ул. Н.Ершова, 57 а) – с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00.
- КЦ Московский (ул. Ак.Королева, 47) – с понедельника по субботу с 9.00 до 19.00.
- КДК им.В.И.Ленина (ул. Копылова, 2 а) – с понедельника по пятницу с 8:00 до 19:00.
Другие пункты вакцинации:
- фитнес-клуб «Максимус» (ул.Галимджана Баруди, 8) – с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00, в субботу – с 10:00 до 17:00, в воскресенье – с 10:00 до 15:00;
- ул.Мазита Гафури, 46 – ежедневно с 9:00 до 20:00;
- Мобильный комплекс на территории больницы №7 (ул.Чуйкова, 54, между терминалами №2 и №3) – круглосуточно, ежедневно.
Набережные Челны
- Торговый центр «Тулпар» (пр-т. Московский, 128 А) – ежедневно с 8.00 до 19.00
- Торговый центр «Мегастрой» (Набережночелнинский проспект, 37а) – ежедневно с 12.00 до 19.00 Нижнекамск
- Кожно-венерологический диспансер (ул. Шинников, 43 а) – по будням с 8.00 до 18.00, по выходным с 8.00 до 15.00.
- Управление здравоохранения по НМР (уд. Менделеева, 32 а) – по будням с 8.00 до 18.00, по выходным с 8.00 до 15.00.
- Наркологический и психоневрологический диспансеры (ул. Студенческая, 33) – по будням с 8.00 до 18.00, по выходным с 8.00 до 15.00.
- Центр здоровья НЦРМБ (ул. Менделеева, 46, вход со стороны тубдиспансера) – по будням с 8.00 до 18.00, по выходным с 8.00 до 15.00.
- СОГАЗ «Профмедицина» (в поликлинике промзоны) – ежедневно с 7.30 до 14.00; (участок Школьный б-р, 3) – ежедневно с 12.00 до 14.30. ▪Поликлиника ООО «Чулпан-медицина» – ежедневно с 12.00 до 15.00.
- Камско-Полянская районная больница – по будням с 8.00 до 17.00 можно вакцинироваться в прививочном кабинете, с 17.00 до 22.00 – в кабинете неотложной помощи; по выходным – в кабинете неотложной помощи с 8.00 до 22.00.
- Камполянский рынок – среда, четверг, пятница с 8.00 до 12.00.
- Кинотеатр «Чулман Су» – среда, четверг, пятница с 13.00 до 17.00.
- Ярмарка на территории Ледового дворца – в субботу с 8.00 до 13.00.
- Шереметьевская больница – по будням с 8.00 до 16.00.
Альметьевск
- ТЦ «Панорама» (ул. Ленина, 100) – по будням с 14.00 до 20.00, по выходным с 12.00 до 18.00.
- ГАУЗ «Альметьевская стоматологическая поликлиника» (ул. Чехова, 21 а) – по будням с 7.30 по 13.00.
- Альметьевский психоневрологический кабинет (ул. Радищева, 23) – по будням с 15.00 по 18.00.
- Филиал ГАУЗ «Республиканский центр крови МЗ РТ» (ул. Ленина, 157) – по будням с 13.00 по 18.00.
- Альметьевский наркологический диспансер (пгт. Нижняя Мактама, ул. Промышленная, 1а) – по будням с 8.00 до 19.00.
- Исполнительный комитет Альметьевского муниципального района (ул. Ленина, 39) – по будням с 15.00 до 20:00)
- СК «Мирас» (ул. Шевченко, 55) – по будням с 15.00 до 20.00.
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