Сегодняшняя ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Татарстане вынуждает ввести новые ограничения. Об этом заявил сегодня, 6 ноября, президент РТ Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства республики.

Он отметил, что с начала пандемии выявлено более 32 тысяч заболевших, скончался 1041 татарстанец.

Введённый ранее режим нерабочих дней в Татарстане не будет продлён после 7 ноября, но меры антиковидной профилактики будут ужесточены. Строгие ограничения (на работу ряда объектов и на проведение зрелищно-развлекательных и массовых мероприятий) будут действовать до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.

Рустам Минниханов отметил недостаточные темпы вакцинации среди лиц старше 60 лет.

"Среди умерших от коронавируса доля пожилых людей достигает 85%. Это огромная цифра. Им бы ещё жить и жить. Кто-то из них не вакцинировался, кто-то поздно сделал прививку и не успел выработать антитела. Это статистика. Меня могут критиковать, но мы будем принимать меры. У нас другого выхода нет", — сказал Президент РТ и сообщил, что в республике будут ужесточены антиковидные меры.

С 22 ноября планируется приостановить действия транспортных карт для лиц старше 60 лет, не имеющих QR-кода или справки о медотводе.

Лица старше 18 лет смогут воспользоваться общественным транспортом только при наличии QR-кода или справки о медотводе. Для обеспечения контроля Президент РТ поручил разработать форму электронного варианта справки о медицинском противопоказании вакцинации (медотвод).

Низкий охват вакцинацией отмечается и среди студентов. Обращаясь к руководителям организаций профессионального образования, Рустам Минниханов рекомендовал организовать учебный процесс с допуском лиц старше 18 лет на очные занятия с предоставлением QR-кода или справки о медотводе. Также Президент напомнил об обязательной вакцинации всех без исключения сотрудников учебных заведений.

"Жизнь — это самое ценное. Сохранить одну жизнь — уже большое достижение. Потеря каждого человека является для нас большой трагедией. Нужно позаботиться о своём здоровье, подумать о своих родных, близких, коллегах", — добавил Минниханов.