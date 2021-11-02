Пациенту ковидной больницы в Ростове потребовалась помощь... полицейских. Мужчина напал на врача, сорвал с него защитные очки и маску. Утихомирить дебошира смогли только сотрудники полиции.

Доктор осматривал пациента, который жаловался на боль в животе. Другой в это время грубо шутил, а потом перешел к угрозам и резко набросился на медика. Полицейским буйный больной пояснил, что сначала он спросил, почему к человеку с болями в живот целый день никто не приходил. А потом врач напал на него и сорвал кислородную маску.

Но свидетелей было много, и все они говорят, что врач ни на кого не бросался, а сам стал жертвой. Ранее, по словам работников больницы, родственники мужчины устроили форменный налет на дежурную смену докторов. Она кричали и обвиняли медиков в неоказании помощи.

"Есть случаи, когда это (агрессия - ред.) спровоцировано инфекцией. Но чем оправдать поведение здоровых родственников конкретно этого больного?" — рассказал главврач РОКБ Вячеслав Коробка.

Медики сожалеют только о том, что не могут выписать больного досрочно, поскольку он - носитель инфекции. После беседы с полицией дебошир пообещал, что "будет сдержанным".