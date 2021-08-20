Астролог Михаил Декан рассказал, как можно достичь успеха и финансового благополучия, используя лишь простые предметы в доме, пишет "МК". Он отметил, что существует несколько способов, при помощи которых можно в разы усилить невидимые вибрации благосостояния.

Первый - повесить магнит у входа. Считается, что он поможет притянуть больше денег. Не имеет значения размер магните или его дизайн. Главное, говорит специалист, повесить или положить его рядом со входной дверью.

Важно наделить магнит определенными свойствами, решив для себя, что теперь именно этот предмет будет притягивать средства в вашу жизнь.

Далее можно воспользоваться денежными талисманами. Это всем хорошо знакомые денежная жаба, китайская монетка, изображение свиньи, соответствующий иероглиф - все это, по словам Декана, пошлет Вселенной сигнал о том, что вы нуждаетесь в изобилии.

Специалист порекомендовал правильно расположить зеркала в доме или квартире: не вешать из напротив окон или дверей - это приводит к утечке энергии благосостояния. Также в доме нужно свети к минимуму конфликты и ссоры. Зеркала не должны быть направлены на кровать. Лучше вешать их напротив стены. Хорошо, если в зеркале будет отражаться хотя бы один из ваших денежных талисманов.

"Деньги никогда не придут, либо будут доставаться с трудом, если вам сложно избавляться от старого. Как ни странно, но накопления не способствуют большему заработку. Поэтому прямо сейчас избавьтесь от старых вещей, одежды, чем давно не пользовались. Можете отдать их в благотворительные фонды, продать, не важно. Главное освободить место, чтобы пришло новое, лучше и дороже. То же касается чистоты и порядка. Если в квартире пыльно, много вещей не на месте, что-то свалено в кучу в ожидании стирки или глажки, да или просто было лень убрать в шкаф, это тоже порождает застои энергии. Приведите в порядок дом, и вы увидите, не зря старались", - отмечает Декан.

Повышению благосостояния способствуют домашние растения, которые ярко и заметно цветут. Полезен будет и аквариум, лучше - с золотыми рыбками.