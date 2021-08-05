П–предусмотрительность: татарстанцы переходят на 5G-смартфоны

Жители республики стали чаще покупать смартфоны нового поколения. За июль число владельцев гаджетов с поддержкой 5G увеличилось на 40%. По доле проникновения таких устройств татарстанцы замыкают первую тройку регионов Приволжья, уступая пользователям «умных» девайсов Нижегородской и Самарской областей.

Такие цифры приводят аналитики МегаФона на основе обезличенных данных абонентов в регионах за июнь – июль 2021 года.

Продажи 5G-смартфонов начались на российском рынке в первом квартале 2020 года. За это время более 8 тысяч татарстанцев – абонентов МегаФона приобрели гаджеты с поддержкой следующего поколения связи, пока не запущенного в коммерческую эксплуатацию в России.

В топ аппаратов вошли все модификации Apple iPhone 12, их доля составила более 68% от общего числа 5G-устройств, зарегистрированных в сети оператора. Самый популярный смартфон – Apple iPhone 12 Pro Max. Также в лидеры рейтинга любимых в Татарстане «быстрых» гаджетов попали все модели линейки Samsung Galaxy S21 и Xiaomi Mi 10T Pro.

Самые активные покупатели 5G-смартфонов – люди от 30 до 36 лет – они составили треть от общего числа владельцев флагманов. Также согласно полученным данным, среди обладателей последних моделей гаджетов мужчин на 25% больше женщин.

Динамика продаж в салонах МегаФон Ритейл подтверждает тренд на обновление устройств. Во втором квартале 2021 года по сравнению с предыдущим кварталом продажи смартфонов с модулем 5G в Татарстане выросли почти в 2 раза.