В Казани на таможенном контроле, при получении посылки с наркотиками из Испании, задержаны руководитель одной из наркологических клиник города и его подчиненная. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанской таможни.

По результатам исследования вещество, которое находилось в посылке, содержит в составе наркотическое средство. По данному факту сотрудники таможни возбудили уголовное дело в отношении группы лиц по статье «Контрабанда наркотических средств».

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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