В Татарстане спасатели во время патрулирования акватории реки Меша в Лаишевском районе обнаружили застрявшую во льдах лодку. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

По словам спасателей, в лодке было двое рыбаков, которые не взяли с собой весла. Специалисты разбили лед и вытащили лодку на открытую воду. Рыбаки не пострадали.

В МЧС Татарстана напомнили, что плавание маломерных судов на судоходных водоемах разрешается с момента открытия навигации до её закрытия, а на несудоходных - после спада паводковых вод до начала ледостава».

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