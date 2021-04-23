В мэрии Казани выразили недовольство из-за бесконтрольно организованных точек проката самокатов. Об этом сообщает пресс-служба исполкома.

«Мы не отрицаем, что это сервис, который создает удобство и для горожан, и для туристов. Но если не соблюдаются правила, самокаты расставляются хаотично по городу, то такой подход к работе абсолютно неприемлем», — отметил замруководителя исполкома Ильдар Шакиров.

По его мнению, нужно принять меры, чтобы устранить эти недостатки. К тому же весной увеличивается количество ДТП с детьми и взрослыми на велосипедах, самокатах, мопедах. Это связано с тем, что жители не знают, где можно ездить на них и выезжают на проезжую часть.

«На самокатах и велосипедах пересекать дорогу нельзя. Родителей прошу следить за своими детьми вблизи дорог при использовании подобного транспорта», — заключил спикер.