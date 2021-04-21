Татарстанский президент Рустам Минниханов обратился к патриарху Кириллу с просьбой приехать в Казань и освятить воссозданный там собор Казанской иконы Божией Матери, построенный менее чем за пять лет на месте обретения чудотворного образа Богородицы, сообщает "Интерфакс".

Информация о приглашении опубликована и на официальном сайте РПЦ.

21 июля 2016 года, в день памяти явления иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани, патриарх Кирилл освятил закладку восстанавливаемого исторического собора Казанской иконы в Богородицком монастыре Казани.

В 1579 году на этом месте был обретен чудотворный Казанский образ Пресвятой Богородицы, ставший одной из наиболее почитаемых православных святынь. Свидетелем этого события стал будущий митрополит Казанский, впоследствии патриарх Московский и всея Руси святитель Ермоген, оставивший потомкам "Повесть о явлении и чудесах Казанской иконы Богородицы".