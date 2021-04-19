В селе Сокуры Лаишевского района хозяева кота нашли его с торчащей стрелой от арбалета. Об этом они рассказали в соцсетях.
Хозяин кота предположил, что в Татарстане началась охота на домашних животных, и припомнил случай с собакой в поселке Васильево. Тогда пес несколько дней бегал со стрелой в шее, на помощь пришли волонтеры, они сделали операцию, но собаку пришлось выпустить обратно.
С котом история закончилась позитивнее, серьезный повреждений стрела не нанесла, хозяин смог достать ее.
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