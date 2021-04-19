По номеру пожарной охраны в 08:45 поступило сообщение о пожаре в Казани на улице Адоратского. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

Оказалось, горит неэксплуатируемое одноэтажное здание, которое принадлежит спортивной школе, где шел ремонт. Горели строительные материалы и утеплитель на крыше.

Открытое горение ликвидировали в 08:59, пострадавших нет. Причина пожара на данный момент устанавливается.

К другим новостям:

- На автодороге к казанскому аэропорту построят два подземных перехода для пешеходов.