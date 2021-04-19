Сотрудники полиции задержали в Казани мужчину, который разбил бутылку об голову полицейского. Этот момент попал на видео, его показал "Татарстан-24".

Полицейские получили вызов с сообщением об уличном грабеже. На улице Восход в Казани человека побили и ограбили.

На место стражи порядка приехали за несколько минут, задержали несколько предполагаемых нетрезвых дебоширов, которые вели себя неадекватно.

И вот тут один из пьяных решил, видимо, что ему терять уже нечего, и со всего размаху ударил полицейского по голове бутылкой.

Теперь его будут судить не только за возможный совершенным им грабеж, но и за применение насилия в отношении представителя власти, а эта статья подразумевает до 5 лет лишения свободы.