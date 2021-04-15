В Казань на базу хоккейного клуба "Ак Барс" приехали допинг-офицеры. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на собственные источники.

Решающий — седьмой — матч серии плей-офф Восточной конференции КХЛ между «Ак Барсом» и омским «Авангардом» пройдет в Казани сегодня, 15 апреля.

У каждой команды пока на счету по три выигранных игры.

После шестой игры пять игроков казанской команды прошли допинг-контроль. Проверка игроков также была после третьего матча.

Напомним, ранее МВД Татарстана сообщило, что в анализах капитана «Авангарда» Алексея Емелина нашли запрещенные вещества. Сейчас в отношении игрока идет проверка. Емелин лежал в отделении реанимации НИИ им. Склифосовского, откуда его перевели в профильное отделение в другой клинике. При этом омский клуб направил официальные запросы министру внутренних дел по Татарстану Артему Хохорину и главному врачу МСЧ КФУ Сергею Осипову, потребовав предоставить документы, на основании которых в СМИ распространили информацию об обнаружении в крови капитана и защитника омской команды наркотических веществ.